Classement OL : Lyon chute, la Ligue des champions s’éloigne

L’OL a chuté au classement de la 5e à la 7e place et recule dans la course au podium à deux journées de la fin de la Ligue 1. Une fin de saison catastrophique s’annonce pour les Lyonnais qui n’ont plus leur destin entre les mains.

Classement : L’OL rétrogradé à la 7e place dans la course à l’Europe !

Relégué hors des places européennes, l’OL a quasiment tout perdu à la suite de sa défaite face au RC Lens (1-2) au Groupama Stadium. L’équipe lyonnaise s’est fait doubler par l’OGC Nice et le RC Strasbourg, qui ont respectivement remporté leurs matchs contre le Stade de Reims (1-0) et le PSG (2-1).

Désormais, l’Olympique Lyonnais (54 points) accuse trois points de retard sur le RCSA, le LOSC et le Gym dans la course à une qualification pour la Ligue des champions. Les Gones ont compromis leurs chances de figurer sur le podium de la Ligue 1 en s’inclinant face au Racing Club de Lens. Ils sont maintenant devancés par l’AS Monaco (3e avec 58 points) et l’Olympique de Marseille (2e avec 59 points), le PSG étant déjà champion.

L’Olympique Lyonnais peut-il encore croire au podium ?

Mathématiquement, l’OL peut encore se relancer dans la course au podium, mais doit impérativement remporter ses deux derniers matchs et espérer des défaites de ses concurrents directs. Cependant, face à cinq adversaires directs en tête de la course à l’Europe, le sprint final s’annonce compliqué pour Lyon.

De plus, le calendrier de l’équipe de Paulo Fonseca n’est pas clément. Elle doit affronter l’AS Monaco samedi prochain en clôture de la 33e journée, ainsi qu’Angers SCO, qui peut encore glissé en position de barragiste.

Pour l’OL, ne pas se qualifier pour la Ligue des champions à l’issue de la saison serait une catastrophe, compte tenu de l’énorme déficit financier du club. En effet, John Textor compte sur les retombées de la C1 dans ses prévisions pour renflouer les caisses du club.