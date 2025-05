Mercato : retournement de situation pour Donnarumma au PSG

Gianluigi Donnarumma met le PSG dans une position délicate à l’approche du mercato estival. Le club de la capitale est contraint de revenir à la charge pour son portier italien, un temps poussé vers la sortie.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma de nouveau en position de force

En France, lorsque les journalistes sportifs les plus réputés commencent à critiquer un joueur, cela annonce souvent un avenir incertain pour ce dernier dans son club. Au PSG, Gianluigi Donnarumma est passé par cette phase, et tout semblait indiquer que le mercato à venir marquerait la fin de son aventure parisienne.

Le portier italien, arrivé du Milan AC, était considéré comme le maillon faible de l’équipe de Luis Enrique. Pourtant, lors des derniers matchs de Ligue des champions, il a totalement renversé la situation. Alors que son avenir à Paris semblait scellé — son contrat courant jusqu’en juin 2026 — son départ était envisagé dès l’ouverture du marché estival.

Mais finalement, il n’en sera rien. Donnarumma a brillé par ses performances et cela n’a pas échappé aux dirigeants du club parisien. Forcément, en coulisses, Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs préparent déjà les négociations, et le joueur en est bien conscient. Il l’a d’ailleurs évoqué récemment : « Il est effectivement temps de discuter de la suite », a-t-il déclaré.

Pour autant, l’Italien reste ouvert à tous les scénarios, y compris un départ, fort de la remontée fulgurante de sa cote sur le marché des transferts.

« Le choix appartient au PSG », a-t-il précisé, avant d’ajouter : « S’ils veulent que je reste, je resterai ! Il ne reste plus qu’à signer ! »

Le héros du PSG en cette fin de saison est convaincu que les choses évolueront favorablement pour lui, surtout s’il parvient à offrir au club parisien sa première Ligue des champions grâce à une dernière performance décisive.