FC Nantes : Un cador allemand débarque pour Nathan Zézé

À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, des clubs se bousculent déjà pour s’attacher les services du défenseur du FC Nantes, Nathan Zézé. Les dirigeants nantais ont fixé le prix de leur pépite.

Mercato FC Nantes : Nathan Zézé vers l’Allemagne ?

Révélation de la saison dernière, Nathan Zézé confirme son immense potentiel cette année. Malgré les pépins physiques qui l’ont éloigné des terrains pendant plusieurs mois, le crack français a déjà disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues avec le FC Nantes et a inscrit un but cette saison.

De retour au FC Nantes après une grave blessure à la cheville, Nathan Zézé continue de montrer tout son potentiel et de susciter l’intérêt des géants européens, notamment un ancien prétendant Le Bayer Leverkusen. Selon les informations de TBR football, cette formation de Bundesliga a tenté le coup lors du dernier mercato estival mais sans succès. Les Allemands n’ont pas jeté l’éponge pour Nathan Zézé et envisagent de revenir à la charge cet été avec une nouvelle offre plus alléchante.

Le technicien du club, Xabi Alonso, apprécie le profil du joueur et demande à ses dirigeants de continuer les discussions avec la direction du FC Nantes cet été pour recruter le jeune crack français afin de compenser le potentiel départ de Jonathan Tah. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le FC Nantes, la valeur marchande de Nathan Zézé est estimée à 12 millions d’euros par le site Transfermarkt. Mais le président des Canaris, Waldemar Kita exige 30 millions d’euros pour céder sa pépite.

Outre le prix de Nathan Zézé, le Bayer Leverkusen devra faire face à une rude concurrence sur ce dossier. Un autre club cible aussi le joueur. Selon les informations de L’Équipe, Bournemouth est passé à l’attaque pour le crack nantais. Cette formation de Premier League a entamé des négociations avec le FC Nantes et a formulé une offre de plus de 20 millions d’euros pour s’offrir Nathan Zézé. Les Cherries cherchent un nouveau défenseur talentueux pour compenser le potentiel départ de leur pépite Dean Huijsen.