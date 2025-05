Mercato FC Nantes : Nathan Zézé vers l’Angleterre !

Une offre tombe pour le jeune défenseur du FC Nantes, Nathan Zézé. Le crack français pourrait rejoindre un club de Premier League lors du prochain mercato estival.

Mercato FC Nantes : Nathan Zézé pisté en Premier League

Le FC Nantes pourrait perdre sa pépite Nathan Zézé lors du prochain mercato estival. De nombreux prétendants s’arrachent le jeune défenseur du FCN. De retour dans le groupe après plusieurs mois d’absence en raison d’une grave blessure à la cheville, Nathan Zézé continue de montrer tout son potentiel et d’attirer les regards des géants européens, prêts à formuler des offres alléchantes cet été.

À quelques mois de l’ouverture officielle du mercato estival, le jeune défenseur a reçu une offre concrète. Selon les informations de L’Équipe, Bournemouth est passé à l’offensive pour le crack nantais. Les Cherries cherchent un nouveau défenseur talentueux pour compenser le potentiel départ de leur pépite Dean Huijsen.

La direction de Bournemouth a entamé des négociations avec le FC Nantes et a formulé une offre de plus de 20 millions d’euros pour s’offrir Nathan Zézé. Les dirigeants du FC Nantes n’ont pas encore donné une suite au dossier. Le président des Canaris, Waldemar Kita exige 30 millions d’euros pour céder sa pépite. Lors du dernier mercato estival, de nombreux prétendants se sont positionnés et avaient formulé des offres autour de 20 millions, mais il a décliné toutes les propositions. Tout prétendant doit s’aligner sur cette somme.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le FC Nantes, la valeur marchande de Nathan Zézé est estimée à 12 millions d’euros par le site Transfermarkt. Cette saison, le jeune défenseur français a déjà disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues avec le FC Nantes et a inscrit un but.