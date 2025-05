Mercato FC Nantes : Louis Leroux déjà sur le départ ?

Certains clubs se positionnent déjà pour s’attacher les services du milieu de terrain du FC Nantes, Louis Leroux. Les dirigeants nantais seraient ouverts à son départ cet été.

Mercato FC Nantes : Ça se bouscule pour l’avenir de Louis Leroux !

Louis Leroux pourrait faire les frais des difficultés financières du FC Nantes. Il a signé son premier contrat professionnel en octobre dernier et évolue depuis quelques mois avec l’équipe première. Le jeune milieu de terrain a notamment inscrit son premier but professionnel face au RC Lens lors de la 23e journée du championnat de France et démontre qu’il possède les atouts nécessaires pour s’imposer en Ligue 1.

Louis Leroux a ensuite enchaîné six titularisations avant de perdre sa place dans le onze de départ du technicien nantais, Antoine Kombouaré lors des trois derniers matchs du FC Nantes contre le PSG (1-1), Toulouse FC (0-0) et Angers SCO (0-1). Malgré ses premiers pas réussis, le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré mise sur d’autres joueurs pendant ce sprint final où les Canaris luttent encore pour assurer le maintien en Ligue 1.

Louis Leroux pourrait quitter le FC Nantes cet été après ses belles performances avec les Canaris. Selon les informations de L’Équipe, la direction du FCN envisagerait de le mettre sur le marché des transferts afin de renflouer les caisses du club. Certains clubs européens se seraient déjà renseignés sur la situation de la pépite. Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2028, sa valeur marchande est estimée à 2 millions d’euros par le site Transfertmarkt.