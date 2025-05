Mercato Real Madrid : Xabi Alonso quitte le Bayer Leverkusen

Fortement pressenti sur le banc du Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti, l’ancien milieu de terrain des Merengues, Xabi Alonso, n’est plus l’entraîneur du Bayer Leverkusen. Le club allemand a annoncé la nouvelle ce vendredi.

Mercato Real Madrid : Xabi Alonso fait ses adieux au Bayer Leverkusen

Entraîneur du Bayer Leverkusen depuis deux ans et demi, Xabi Alonso a annoncé ce vendredi son départ du club allemand en fin de saison. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, le technicien espagnol a trouvé un accord avec sa direction pour quitter ses fonctions une fois la saison terminée.

« Cette semaine, le club et moi avons trouvé un accord pour que ces deux derniers matches (de Bundesliga) soient mes deux derniers en tant qu’entraîneur du Bayer Leverkusen », a déclaré Xabi Alonso devant la presse, à la veille de la réception du Borussia Dortmund.

Après avoir réussi à offrir au Bayer le premier titre de Champion d’Allemagne de son histoire la saison dernière, Alonso assure que l’annonce de son départ à ses joueurs et à son staff dans la matinée a été un moment « pas facile » pour lui, « parce que nous avons eu une excellente relation et ça a été la clé. Ils ont cru en moi et m’ont suivi. » Pour la suite de sa carrière, tout porte à croire que le tacticien de 43 ans se rapproche du Real Madrid.

Annonce imminente au Real Madrid

Ancien joueur du Real Madrid de 2009 à 2014, Xabi Alonso s'apprête à signer son grand retour dans la Maison-Blanche. Après une saison blanche, l'ancien joueur de Liverpool est notamment attendu à Madrid pour prendre la place de Carlo Ancelotti.

Alors que le départ du technicien italien sera officialisé par Florentino Pérez entre les deux prochains matches de Liga, Xabi Alonso a trouvé un accord avec la direction madrilène sur la base d’un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2028, à en croire le quotidien Marca ce vendredi.

Toujours selon la même source, l’ancien milieu de terrain espagnol devrait débarquer à Madrid avec un adjoint Sebas Parrilla et un préparateur physique Alberto Encinas, ce qui pourrait d’ailleurs mettre un terme à la collaboration entre Antonio Pintus et le club de Kylian Mbappé. Alonso a néanmoins refusé de confirmer son retour au Real, Madrid.

« Ce n’est pas le moment pour ça », a-t-il répondu aux journalistes. Selon la presse locale, Alonso devrait débuter son aventure au Real après la Coupe du monde des Clubs, une compétition qui sera dirigée par l’intérimaire Santiago Solari.