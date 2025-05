OM : Jonathan Rowe tranche pour son avenir !

Jonathan Rowe a pris une décision concernant son avenir à l’OM. L’ailier anglais veut rester à Marseille la saison prochaine.

Mercato OM : Jonathan Rowe va-t-il rester à Marseille ?

Jonathan Rowe pourrait rester à l’OM encore pendant quelques saisons. En grande difficulté depuis son arrivée à Marseille lors du dernier mercato estival en provenance de Norwich City sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire, l’ailier anglais patiente et attend le bon moment pour montrer tout son potentiel et s’imposer à l’Olympique de Marseille.

Cette saison, Jonathan Rowe a fait 28 apparitions toutes compétitions confondues avec les Olympiens dont quatre en tant que titulaire, a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives. En raison de la rude concurrence, l’Anglais ne dispose pas d’un bon temps de jeu.

« La concurrence est élevée ici à l’OM…J’essaye de m’adapter, peu importe où je joue, je dois aider l’équipe, montrer mes qualités et être décisif. Je suis quelqu’un qui joue bien sous pression, je pense qu’il y a beaucoup de joueurs comme ça dans l’équipe. Les supporters sont passionnés et attendent beaucoup de nous. On a embrassé cette pression et ils le voient », a déclaré Jonathan Rowe en conférence de presse avant le choc face au Havre AC.

Jonathan Rowe se sent heureux à Marseille et est prêt à poursuivre l’aventure avec le club phocéen la saison prochaine. « Cette saison est un peu décevante pour moi, mais ce qui me rend heureux c’est que je suis resté disponible pour chaque match. Ce club est vraiment formidable, j’adore jouer ici et on verra ce que nous réserve l’avenir », a-t-il dit.

La direction de l’OM pourrait le garder la saison prochaine. Ce qui permettra à Jonathan Rowe de disputer la Ligue des Champions avec le club phocéen.