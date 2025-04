OM : Jonathan Rowe en détresse, il vide son sac !

Jonathan Rowe est l’un des gros coups mercato de l’OM l’été dernier. Le jeune ailier est arrivé de Norwich plein d’espoir. Malheureusement, il s’est vite retrouvé confronté à la dure réalité marseillaise au point de perdre sa place dans le onze de départ. Une situation que le joueur vit mal.

OM : Jonathan Rowe, des espoirs vite éteints

Le jeune ailier de 21 ans avait pourtant connu des débuts en fanfare avec surtout une entrée en jeu réussie face à l’OL lors d’une victoire maîtrisée. Mais la situation a pris une tournure inattendue avec le temps. Roberto De Zerbi ne manque pas l’occasion de rappeler à son joueur qu’il lui en fallait plus pour le convaincre de le ramener dans la composition de départ.

Lisez aussi : OM : Déjà un problème entre Jonathan Rowe et Roberto De Zerbi ?

À voir Mercato : Axel Tapé, Leverkusen et Tottenham écœurent le PSG

Pour Jonathan Rowe, rejoindre l’Olympique de Marseille, alors qu’il réalisait une bonne saison avec Norwich, a été sans doute un tournant dans sa carrière. « Pour être honnête, cela a été difficile pour moi personnellement. Tout au long de la saison, j’ai vécu un grand changement en venant de Norwich, où j’étais un joueur clé de l’équipe », a-t-il avoué.

Lisez aussi : OM : Le vestiaire lâche un message clair à Jonathan Rowe

« En arrivant ici, j’ai dû relever un grand défi et je me suis attendu à être performant. Je l’ai accepté, mais cela a été difficile », confie un Rowe qui a dû accepter la situation pour avancer. Toutefois, il ne cache pas avoir été affecté. « J’ai souvent été écarté du onze de départ et cela m’a évidemment un peu affecté », a-t-il avoué sans détour.

Lisez aussi : OM : Jonathan Rowe alerte le vestiaire contre l’obsession PSG

À voir Club Phocéen : Les joueurs de l’OM rentrent, la raison !

« Je pense que tout le monde a pu s’en rendre compte, mais j’ai continué à travailler et c’est le plus important », a poursuivi Jonathan Rowe, auteur de 3 buts et 2 passes décisives cette saison. Reste à voir si le club phocéen décidera de le conserver à l’issue de la saison.