ASSE : Bouchouari dans le groupe contre Reims, la compo

L’entraîneur de l’ASSE a recomposé son groupe par rapport à celui qui avait affronté l’AS Monaco la semaine dernière. Par conséquent, il devrait y avoir un léger réaménagement dans la composition contre le Stade de Reims.

ASSE : Stassin, Maçon et Fomba absents face à Reims

C’est avec un groupe de 20 joueurs que l’ASSE tentera de se maintenir en Ligue 1, lors de la confrontation avec le Stade de Reims, ce samedi (21h) au stade Auguste-Delaune. Comme annoncé, Lucas Stassin ne figure pas parmi les joueurs retenus par Eirik Horneland.

Il se remet d’une blessure musculaire et n’est toujours pas disponible après son absence contre l’AS Monaco. Contre toute attente, Yvann Maçon aussi n’est pas dans le groupe stéphanois, tout comme Lamine Fomba.

Bouchouari et Cornud de retour

Cependant, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne peut compter sur Benjamin Bouchouari contre les Rémois. Souffrant du dos et annoncé forfait pour le reste de la saison en avril, il a fait son retour après avoir manqué les trois derniers matchs de championnat. Le Marocain pourrait retrouver sa place de titulaire au milieu de terrain.

Absent depuis fin mars à cause d’une blessure au bassin, Pierre Cornud a aussi fait son retour, mais il devrait rester sur le banc. Touché au mollet et incertain jeudi, Pierre Ekawh est finalement apte et devrait tenir sa place dans l’entrejeu.

En attaque, il est probable qu’Irvin Cardona joue en pointe après le fiasco de Djylian N’Guessan, qui avait été titularisé face aux Monégasques en l’absence de Stassin. Ben Old devrait être positionné sur l’aile droite dans ce cas de figure.

La compo probable de l’ASSE contre le Stade de Reims :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, M. Nadé, M. Bernauer, L. Pétrot

Milieux de terrain : B. Bouchouari, P. Ekwah, F. Tardieu

Attaquants : Z. Davitasvhvili, Ben Old, I. Cardona

Remplaçants : B. Maubleu, Y. Abdelhamid, D. Batubinsika, P. Cornud, A. Moueffek, Louis Mouton, D. N’Guessan, I. Sissoko, I. Wadji.