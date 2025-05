ASSE : Stassin indisponible, Saint-Etienne condamnée !

Les conditions pour le maintien de l’ASSE en Ligue 1 sont complexes, ce qui réduit ses chances face à ses concurrents qui, eux, ont leur destin entre les mains. De plus, l’absence de Lucas Stassin vient compliquer davantage la situation des Verts et ruiner leur mince espoir.

ASSE : Horneland espère récupérer Stassin contre Toulouse

Absent contre l’AS Monaco, Lucas Stassin est toujours indisponible. L’entraîneur de l’ASSE l’a déclaré forfait pour le match décisif contre le Stade de Reims à Auguste-Delaune, ce samedi 10 mai (21h). Le meilleur buteur des Verts souffre des ischio-jambiers et son incertitude plane pour le dernier match contre Toulouse FC, le samedi 17 mai au stade Geoffroy-Guichard.

« Lucas Stassin est toujours en phase de rééducation. Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir compter sur lui face à Toulouse. On croise les doigts ! », a indiqué l’entraîneur des Stéphanois en conférence de presse d’avant-match.

Maintien de Saint-Etienne : Sans Stassin, l’espoir s’amenuise

L’AS Saint-Etienne a pourtant besoin de remporter ces deux rencontres afin d’espérer se maintenir en Ligue 1, en comptant sur d’éventuels faux pas du Havre AC et du FC Nantes, deux clubs qui devancent les Verts dans la course au maintien.

Sans le jeune attaquant belge, l’équipe d’Eirik Horneland peine à s’imposer, comme en témoignent les statistiques. Il était présent lors des 7 victoires de l’ASSE en championnat cette saison. En revanche, les Stéphanois ont concédé des défaites importantes contre Le Havre AC (0-2), l’AS Monaco (à deux reprises) et le Stade Brestois (4-0) en l’absence de Lucas Stassin.

Pour sa première saison à l’AS Saint-Etienne, le joueur de 20 ans a inscrit 12 buts, dont 11 en 2025, et délivré 5 passes décisives en 28 matchs de championnat. Son absence contre l’AS Monaco la semaine dernière s’est fortement fait ressentir et manquera sans doute encore face au Stade de Reims, lors de cette autre rencontre cruciale pour les Verts.