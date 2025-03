ASSE : Ligue 1, comment Saint-Etienne peut-elle se maintenir ?

Il reste encore 8 matchs à l’ASSE pour assurer son maintien en Ligue 1. Malgré la longue série de 9 matchs sans succès et la 17e place de relégable, les Verts ne sont pas condamnés. Ils ont leur chance de rester en Ligue 1. La question est de savoir comment s’y prendre pour atteindre leur objectif.

ASSE-PSG : Ce match compte aussi pour le maintien, l’exploit est-il possible ?

L’ASSE se trouve toujours dans la zone rouge avant d’affronter le PSG ce samedi à Geoffroy-Guichard. Toutefois, il convient de rappeler que les Verts attendent le verdict de la Ligue de Football Professionnel (LFP) concernant le match interrompu à Montpellier, alors qu’ils menaient 2-0.

Pour l’instant, l’équipe stéphanoise se concentre sur la rencontre face aux Parisiens. Ce match représente une nouvelle opportunité pour l’AS Saint-Etienne de prendre des points et de se relancer dans la course au maintien. Bien qu’elle affronte l’invincible Paris Saint-Germain, elle n’a d’autre choix que de renouer avec la victoire pour espérer se maintenir dans l’élite.

À voir FC Nantes : Le vestiaire du FCN met en garde le Havre AC !

Lisez aussi : ASSE-PSG : Cardona dévoile la stratégie pour créer l’exploit

« Nous nous devons d’avoir l’ambition d’être la première équipe à battre le PSG. C’est un match comme les autres, qui peut nous rapporter des points », a déclaré Eirik Horneland en conférence de presse d’avant-match.

Irvin Cardona, qui accompagnait l’entraîneur de l’ASSE face aux journalistes, rêve, quant à lui, d’un exploit : « Nous savons que ce sera difficile, mais nous allons essayer de leur imposer du rythme, de l’intensité, et d’être très bons en contre. Ainsi, nous pourrons les mettre en difficulté, je pense ».

Maintien de l’ASSE : Ekwah annonce un combat sans relâche jusqu’à la dernière journée !

Pierre Ekwah

Au-delà du match contre l’intouchable leader, le Paris SG, Pierre Ekwah assure que lui et ses coéquipiers lutteront pour le maintien jusqu’à la dernière journée de la Ligue 1 contre Toulouse FC. « Nous parlons de maintien, et c’est l’objectif. Mais dans tous les cas, la lutte se poursuivra jusqu’à la dernière minute du dernier match à Toulouse », a-t-il confié dans Mordu2Foot.

À voir Mercato : Le Bayern Munich fonce sur deux cracks de l’OM !

Lisez aussi : PSG : Luis Enrique arrête une décision forte contre l’ASSE !

« Mathématiquement, le maintien est possible, donc nous ne lâcherons rien. Chaque club a une raison de se battre. Et nous, nous devons nous battre jusqu’à Toulouse, si nécessaire », a promis le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne.

Après le PSG, les Stéphanois affronteront le RC Lens, le Stade Brestois, l’OL, le RC Strasbourg, l’AS Monaco, le Stade de Reims et évidemment le TFC. Des matchs cruciaux qu’ils se doivent de disputer âprement, dans le sprint final de la course au maintien en Ligue 1.