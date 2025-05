ASSE : Horneland sort son ultime carte pour le maintien

Eirik Horneland et l’ASSE sont dos au mur avant d’affronter le Stade de Reims, samedi. Ils sont contraints de gagner pour espérer rester en vie avant la dernière journée. Pour ce faire, les consignes de l’entraîneur des Verts sont assez claires.

Le plan du coach de l’ASSE : « Gagner sans penser aux résultats du Havre et de Nantes »

L’ASSE se déplace en Marne pour affronter le Stade de Reims, à l’occasion de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Un match que les Stéphanois doivent absolument remporter pour entretenir l’espoir de terminer la saison à la 16e place, synonyme de barrage.

Bien sûr, le sort de l’AS Saint-Etienne dépend des résultats du Havre AC et du FC Nantes lors des deux dernières journées de Ligue 1, mais Eirik Horneland croise les doigts pour que les Rémois et les Nantais trébuchent dans ce sprint final.

En conséquence, il demande à ses joueurs de faire leur part en prenant six points lors des deux derniers matchs, puis le sort fera le reste. « On le sait, on doit gagner face à Reims puis Toulouse pour rester en Ligue 1. On ne doit pas réfléchir aux résultats des autres. Si on veut se donner les moyens, on doit d’abord penser à nos deux matchs », a-t-il déclaré fermement.

Saint-Etienne : Comment créer l’exploit à Reims puis contre Toulouse ?

Mais comment arriver à créer l’exploit face aux Rémois sur leur terrain, puis lors de la réception du Téfécé ? « Nous entamons mieux nos matchs et nous avons la capacité de nous créer des opportunités […], même si nous concédons encore trop de buts. Nous allons avoir besoin de cette qualité-là. Il est temps de faire preuve de constance », a recommandé Eirik Horneland.

Pour rappel, l’ASSE n’a enregistré que 7 victoires en 32 matchs cette saison et n’a pas réussi à enchaîner deux succès consécutifs. Ce serait donc un exploit de le faire en cette fin de saison.

Il est important de noter que si le Havre AC remporte son match contre l’OM et que le FC Nantes ne perd pas à Auxerre, l’AS Saint-Etienne sera directement reléguée en Ligue 2 samedi soir, même en cas de victoire contre le Stade de Reims.