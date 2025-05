Mercato OM : le Bayern offre une pépite à De Zerbi !!

Les dirigeants de l’OM son chauds pour recruter le jeune défenseur, Sacha Boey. Le Bayern Munich ouvre la porte au départ de son joueur.

Mercato OM : Sacha Boey à Marseille cet été ?

L’Olympique de Marseille est sur le point de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Très solide pendant une bonne partie de la saison, les Olympiens ont réussi à occuper la deuxième place au classement à deux journées de la fin du championnat. La priorité de l’OM est de tenir bon durant les deux derniers matchs pour retrouver l’Europe.

Après cela, le club phocéen va se concentrer sur son mercato estival afin de renforcer l’effectif et livrer de belles performances la saison prochaine. Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi a bricolé pendant ces dernières semaines en défense en raison des blessures et des performances décevantes de certains défenseurs. Le coach italien a promis de passer à une défense à quatre la saison prochaine et réclame de renforts.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille pourraient piocher en Allemagne pour satisfaire Roberto De Zerbi. Selon les informations de L’Équipe, le président du club phocéen, Pablo Longoria et son bras droit, Mehdi Benatia ciblent une pépite du Bayern Munich. Ils auraient jeté leur dévolu sur le latéral droit Sacha Boey. Formé au Stade Rennais, il s’est révélé à Galatasaray avant de rejoindre le Bayern Munich.

En raison des pépins physiques, le jeune franco-camerounais n’arrive pas à montrer tout son potentiel en Bundesliga et convaincre son entraîneur, Vincent Kompany. Cette saison, Sacha Boey a fait seulement 14 apparitions avec le Bayern Munich et a délivré une passe décisive. Ses statistiques ne convainquent pas la direction bavaroise qui cherche désormais preneur sur le marché.

Le journaliste Florian Plettenberg a indiqué que le jeune défenseur n’entre pas dans les plans de Vincent Kompany. L’Olympique de Marseille serait prêt à accueillir Sacha Boey cet été et le relancer. Les dirigeants marseillais avant flairé le coup lors du dernier mercato estival, mais sans accélérer le dossier. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2028, la valeur marchande de Sacha Boey est estimée à 18 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.