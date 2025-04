Transfert OM : Des négociations lancées pour Facundo Medina

L’OM avance ses pions sur le dossier Facundo Medina. Alors que la saison n’est pas encore terminée, les négociations auraient déjà débuté pour l’arrivée du défenseur central du RC Lens.

Mercato : L’OM en discussions pour Facundo Medina

Dans ce sprint final, l’Olympique de Marseille devra bien négocier ces trois derniers matchs face au LOSC, au Havre et au Stade Rennais afin de conforter sa deuxième place, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Cet objectif européen pousse déjà les dirigeants de l’OM à travailler sur le prochain mercato.

Le directeur sportif Medhi Benatia et son équipe explore d’ailleurs plusieurs pistes en interne et l’une d’entre elles mène à Facundo Medina. Après cinq saisons passées au RC Lens, le défenseur argentin arrive à une fin de cycle chez les Sang et Or. Disposant d’un bon de sortie pour le prochain mercato, le joueur de 25 ans se verrait bien rejoindre un projet plus ambitieux. Marseille tente alors de l’attirer dans ses filets.

Attention à la concurrence étrangère

Le journaliste Anthony Aubès assure en effet que l’OM est passé à l’offensive dans ce dossier, en entamant des discussions avec Facundo Medina en vue de le convaincre de franchir le pas. Cette approche marseillaise sera-t-elle suffisante pour arracher son accord ? La perspective de disputer la prochaine Ligue des Champions sera sans doute un argument de poids dans sa prise de décision. Discussions en cours avec Facundo Medina depuis quelques semaines.#TeamOM #OM— Anthony Aubès (@AnthonyAubes) April 29, 2025

En attendant, les Olympiens ne sont pas seuls sur ce dossier. Des clubs comme le Bayer Leverkusen, l’AS Rome et Crystal Palace seraient aussi intéressés par le profil de Medina Facundo. Cette concurrence risque de complique la tâche à l’OM et faire grimper les enchères pour un joueur évalué à 25 millions d’euros par Transfermarkt. Les prochaines semaines seront décisive dans ce dossier.