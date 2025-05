Champions League : L’UEFA en colère pour la finale PSG-Inter

Le samedi 31 mai, le PSG et l’Inter Milan seront face à face à l’Allianz Arena de Munich pour la finale de la Ligue des Champions. À une dizaine de jours de cette rencontre tant attendue, l’UEFA a tapé du poing sur la table.

PSG-Inter : L’UEFA met en garde contre la vente des tickets parallèles

Alors que de nombreux supporters du Paris Saint-Germain tentent encore désespérément de s’offrir un ticket pour assister à la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan, l’UEFA a produit un communiqué ce lundi pour rappeler les règles strictes et les risques à acheter des tickets sur les plateformes de revente non officielles. Concernant l’achat de billets sur le marché secondaire, auprès de tiers non autorisés, de sites web, d’agences ou de revendeurs, l’UEFA a tenu à faire une importante précision.

« Ces billets peuvent être annulés par l’UEFA à tout moment et les supporters risquent de se voir refuser l’entrée ou d’être expulsés du stade. De plus, les supporters risquent de ne pas recevoir les billets qu’ils ont achetés auprès de ces tiers non autorisés. Le site officiel de l’UEFA est le seul habilité à vendre des billets. L’instance met aussi en garde sur les modalités techniques des billets 100% numériques, à télécharger sur l’application UEFA Mobile Tickets », a écrit l’instance européenne, comme le relaie RMC Sport.

À voir Mercato LOSC : Fin des spéculations sur l’avenir de Genesio

L’UEFA tient ainsi à rappeler aux supporters les règles strictes pour l’achat de billets et les conséquences pour ceux qui achèteraient sur des plateformes de revente. L’UEFA avait déjà tapé du poing sur la table et fait rappel du règlement. L’institution continentale ne fera pas de cadeau, même s’il s’agit d’une soirée très attendue qui peut faire basculer l’histoire du Paris SG.