Stade Rennais : Loïc Désiré fonce sur une star de Ligue 1

Le nouveau directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré se lance sur un crack de Montpellier HSC pour renforcer l’entrejeu de l’équipe rennaise. Les dirigeants héraultais ouvrent la porte au départ du meneur de jeu.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré cible un milieu de terrain de Montpellier HSC

Montpellier HSC va perdre certains de ses joueurs après la relégation en Ligue 2. Le club héraultais a rencontré assez de difficultés en championnat de France cette saison et n’a pas pu se maintenir dans l’élite. Le nouveau directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré veut profiter de cette situation du MHSC pour déloger l’une de ses pépites lors du prochain mercato estival.

Lire aussi : Stade Rennais : Loïc Désiré traque un buteur canadien

À voir OM : Kondogbia mis à la porte ? De Zerbi doit trancher

Selon les informations de Live foot, Joris Chotard est sur les tablettes du SRFC. Les pensionnaires du Roazhon Park suivent ce joueur depuis quelques mois. Le milieu de terrain de 22 ans, formé au MHSC, est sous contrat jusqu’en 2026, mais un départ cet été semble inévitable pour permettre au club héraultais de toucher un joli chèque plutôt que de le perdre gratuitement à la fin de son contrat.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Nice dépose Baptiste Santamaria

Joris Chotard est encore en grande forme et montre de belles qualités au milieu de terrain. Cette saison, le milieu de terrain français a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues avec Montpellier HSC et a inscrit un but. Sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt. Les dirigeants du Stade Rennais n’ont pas encore formulé une offre concrète pour le crack français. Loïc Désiré pourrait passer à l’attaque maintenant que la saison est terminée.