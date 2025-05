Mercato : Lutte SRFC, FC Nantes et Monaco pour Gaël Avocevou

Gaël Avocevou pourrait débarquer en Ligue 1 à l’occasion de ce mercato estival. L’avant-centre béninois plaît au Stade Rennais, à l’AS Monaco et au FC Nantes, tous actuellement en concurrence pour s’attacher ses services.

Mercato : Gaël Avocevou, la pépite qui fait batailler le FC Nantes, Rennes et Monaco

Mais qui est Gaël Avocevou, ce buteur béninois de 20 ans que plusieurs clubs de Ligue 1 cherchent à recruter ? Ces derniers temps, l’intérêt du Stade Rennais, du FC Nantes et désormais de l’AS Monaco s’est confirmé pour l’attaquant actuellement sous contrat avec l’AS Sobemap. Les raisons de cet engouement diffèrent selon les clubs : le FC Nantes, à la recherche de renforts peu coûteux, voit en lui une opportunité d’ajouter un atout offensif à moindre frais.

De son côté, le Stade Rennais, en quête de talents bruts, ne rencontre pas les mêmes contraintes budgétaires. Le club breton suivrait depuis plusieurs mois les prestations du joueur, recommandé par plusieurs agents ces deux dernières années. Désormais considéré comme mûr pour un saut vers l’élite, le SRFC envisagerait sérieusement de le recruter cet été.

Gaël Avocevou continue de se faire remarquer par ses nombreux buts cette saison. Grâce à sa bonne lecture du jeu et son gabarit athlétique, il a également séduit l’AS Monaco, qui s’est récemment positionnée sur le dossier. Mais la concurrence ne se limite pas à la France. Selon le média slovène Planet Nogomet, les clubs d’Olimpija, Celje et Bravo seraient également intéressés, et feraient actuellement le siège des dirigeants de l’AS Sobemap pour tenter de conclure un transfert.

De son côté, le club béninois compte bien faire monter les enchères. Rennes et Monaco, qui semblent déjà prendre l’avantage sur Nantes, pourraient toutefois être surpris par les clubs slovènes, dont les dirigeants auraient déjà envoyé des émissaires auprès de l’AS Sobemap.