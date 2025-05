Mercato OM : 35M€ ! Revirement spectaculaire à Marseille ?

Alors qu’une grosse vente à 35 millions d’euros était dans les tuyaux à l’OM, tout pourrait finalement changer. Qualifié pour la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille verrait les choses autrement. Explications.

Mercato OM : Un cadre prêt à priver le club d’un gros chèque

Et si l’Olympique de Marseille gardait finalement son capitaine une saison de plus ? Sous contrat jusqu’en juin 2028, Leonardo Balerdi a été annoncé sur le départ cet été. Selon plusieurs sources concordantes, l’Inter Milan a formulé une offre ferme de 20 millions d’euros pour recruter le défenseur central durant l’intersaison.

Après quatre saisons passées sur la Canebière, le joueur de 26 ans envisage de s’offrir un nouveau challenge et entrevoit clairement un départ cet été. Le club italien, qui souhaite apporter du sang neuf à sa charnière centrale, serait très intéressé par le capitaine de l’OM.

D’ailleurs, les Nerazzurri seraient prêts à revoir leur offre à la hausse puisque les dirigeants marseillais exigeraient au moins 35 millions d’euros pour laisser partir Leonardo Balerdi. Un joli pactole qui permettrait à Pablo Longoria et Medhi Benatia d’avoir plus de marge sur le marché des transferts de l’été. Seulement, le principal concerné ne serait plus trop chaud à l’idée de quitter Marseille.

Leonardo Balerdi veut disputer la LDC avec l’OM

Si son profil commence à intéresser de nombreux clubs européens, notamment en Italie et en Angleterre, Leonardo Balerdi n’aurait aucune intention de quitter l’OM cet été. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund aimerait absolument vivre cette aventure sous les couleurs olympiennes, d’après Livefoot. Photo : Leonardo Balerdi

Bien que sensible à certaines propositions tentantes, Balerdi aurait choisi de rester fidèle à l’OM. Pour l’international argentin, le projet marseillais porté par Roberto de Zerbi passe avant les tentations financières. En plus, à un an de la Coupe du Monde 2026, le numéro 5 de l’OM souhaite maintenir sa progression dans un environnement qu’il connaît, et où il se sent apprécié des supporters et des dirigeants.

Encore lié pour trois ans, le natif de Villa Mercedes veut donc rester une saison de plus pour briller en Ligue des Champions avec l’OM avant d’envisager un départ dans douze mois. Et même s’il doit renoncer à un gros chèque, l’OM aimerait aussi garder son joueur.