Mercato OM : Leonardo Balerdi a tranché pour son avenir !

Annoncé sur le départ de l’OM cet été, Leonardo Balerdi ne bougera pas. L’international argentin veut passer une sixième saison à Marseille.

Mercato OM : Leonardo Balerdo reste à Marseille

Ces dernières semaines, des rumeurs circulent concernant un potentiel départ de Leonardo Balerdi de l’OM à la fin de cette saison. Interrogé sur son avenir lors d’une interview accordée à Ici Provence la semaine dernière, l’international argentin est resté évasif.

« Si je vais rester à l’OM ? Ça, je ne peux pas le dire. Mais je le dis tous les ans, je suis très content à Marseille. Je me sens bien. J’ai toujours dit que j’aimerais ramener quelque chose ici à Marseille. J’ai toujours cet objectif. Maintenant, je dois être concentré sur le dernier match. Après, sur le mercato, on va voir mais je n’ai pas regardé les propositions, je suis à 100% ici à l’OM. », a déclaré l’Argentin.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Leonardo Balerdi serait sur les tablettes de l’AS Rome cet été. Le club italien aurait déjà entamé des discussions avec le joueur et envisagerait de formuler une offre aux dirigeants marseillais. Et ce n’est pas le seul prétendant. The Sun révèle que Leeds United, fraîchement promu en Premier League pour la saison prochaine, aurait aussi jeté son dévolu sur l’Argentin.

Cette formation anglaise aurait envoyé des émissaires en France pour suivre la performance de Leonardo Balerdi. Mais aucun de ces deux clubs ne va recruter le joueur cet été. La Provence fait le point sur ce dossier et indique que l’international argentin va rester à Marseille. Il veut disputer la Ligue des Champions avec l’OM la saison prochaine. Sauf retournement de situation, il va encore évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Selon le site Tansfertmakt, la valeur marchande de Leonardo Balerdi est estimée à 20 millions d’euros. Cette saison, il a déjà disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OM.