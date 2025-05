Stade Rennais : Un cador allemand traque Jérémy Jacquet

Un club allemand fait le forcing pour déloger le défenseur français Jérémy Jacquet de Rennes. La direction du Stade Rennais pose son veto pour le transfert de sa pépite.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet pisté en Allemagne

Le Stade Rennais est en danger pour son jeune crack Jérémy Jacquet. La pépite rennaise attise les convoitises de nombreuses écuries européennes après ses belles performances cette saison sous la houlette de Habib Beye. De retour à Rennes cet hiver après un prêt de 6 mois au Clermont Foot, le défenseur français est devenu un titulaire indiscutable.

Jérémy Jacquet a convaincu son entraîneur Habib Beye et est aligné à chaque match. Arrivé à Rennes, il a disputé 11 rencontres de Ligue 1 avec les Rouge et Noir et a délivré une passe décisive avant la fin du championnat. À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, il croule sous les offres.

Selon les informations de Les Transferts, Jérémy Jacquet est sur les tablettes d’un cador allemand. Le RB Leipzig aurait coché son nom pour succéder à Castello Lukeba cité sur le départ cet été. Cette formation de Bundesliga envisagerait de passer à l’offensive dans les prochaines semaines. Mais le joueur ne bougera pas sauf en cas d’offre irrésistible.

Le Stade Rennais ferme la porte au départ de Jérémy Jacquet. Le jeune défenseur entre pleinement dans les plans de la direction du SRFC. Le technicien rennais Habib Beye mise sur lui pour mettre en place une équipe compétitive la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2027 avec son club formateur, la valeur marchande de Jérémy Jacquet est estimée à 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.