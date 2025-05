Mercato Stade Rennais : Cinq noms pour oublier Assignon

Avec départ de Lorenz Assignon pour Stuttgart lors de ce mercato, le Stade Rennais se retrouve contraint de lui chercher un successeur. Plusieurs profils émergent pour occuper le flanc droit de la défense bretonne dès la saison prochaine.

Mercato Rennais : Assignon sur le départ, le SRFC en alerte

La fin semble proche entre Lorenz Assignon et le Stade Rennais. Auteur d’une saison aboutie (34 matchs, 4 buts, 5 passes décisives), le latéral droit s’apprête à prendre la direction de Stuttgart contre une indemnité supérieure à 13 millions d’euros. Un transfert imminent qui pousse les dirigeants rennais à explorer les pistes disponibles pour renforcer leur couloir droit.

Pour l’oublier, Habib Beye dispose de cinq profils sur le marché. Déjà ciblé par Rennes par le passé, Kiliann Sildillia (23 ans) figure à nouveau sur les tablettes du SRFC. Moins utilisé cette saison par Fribourg (22 matchs, 2 buts), le joueur formé à Metz vit une période d’incertitude. Sous contrat jusqu’en 2026 et estimé à 10 M€, il pourrait se relancer en Ligue 1 dans un environnement favorable.

Valentin Rosier, le pari à relancer

Libre cet été, Valentin Rosier sort d’une saison solide à Leganés (36 matchs, 1 but, 2 passes). À 26 ans, l’ancien Dijonnais attire plusieurs clubs, dont Fulham et Francfort. Moins onéreux (3 M€), Rosier présente l’avantage de l’expérience, mais son profil semble plus adapté à un rôle de doublure ou de joker. A lui s’ajoute Sacha Boey , une autre cible qui paraît plus onéreuse.

Transféré à prix d’or au Bayern Munich (30 M€) en 2024, Sacha Boey peine à s’imposer en Bavière (17 matchs, 3 passes décisives). Le club allemand chercherait à le prêter. Si Rennes parvient à s’aligner sur les exigences salariales du joueur, un retour du natif de Montreuil en Bretagne ne serait pas une idée farfelue.

Bright Osayi-Samuel, l’option polyvalente

Déjà ciblé par des clubs français, Bright Osayi-Samuel pourrait quitter Fenerbahçe cet été. À 26 ans, l’international nigérian (22 sélections) offre un profil athlétique et polyvalent, capable d’évoluer sur les deux ailes. Valorisé à 6 M€, il coche plusieurs cases du cahier des charges rennais. Plus près, il y a la piste Amar Dedic, qui n’a pas convaincu à Marseille.

Prêté à l’OM en janvier, le joueur de 22 ans reste un latéral droit prometteur. De retour au RB Salzbourg, le Bosnien est estimé à 15 M€, mais pourrait être accessible autour de 10-12 M€. Un profil offensif, plus dribbleur que défenseur, qui peut séduire le Stade Rennais. Le chantier est ouvert à droite pour Habib Beye.