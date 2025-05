Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de Marvin Ducksch

Le nouveau directeur sportif du Stade Rennais Loïc Désiré a un œil sur un avant-centre en Allemagne. La porte est ouverte pour l’arrivée du buteur allemand, Marvin Ducksch à Rennes cet été.

Stade Rennais : Loïc Désiré fonce sur Marvin Ducksch

Le nouveau directeur sportif du Stade Rennais, Loïc désiré lorgne un buteur en Allemagne pour renforcer le secteur offensif de l’équipe. Après un début de saison catastrophique sous la houlette de Julien Stéphan et Jorge Sampaoli, le club breton a finalement pu assurer le maintien dans l’élite grâce à Habib Beye.

De nouvelles recrues sont attendues lors du prochain mercato estival pour apporter de tonus l’équipe rennaise. Les Rouge et Noir doivent montrer un nouveau visage la saison prochaine et retrouver l’Europe. Habib Beye et les dirigeants rennais fouillent un peu partout pour s’offrir des joueurs talentueux.

Selon les informations de Bild, les pensionnaires du Roazhon Park auraient coché le nom de Marvin Ducksch. Cet international allemand évolue actuellement sous les couleurs de Werder Brême en Bundesliga et a livré de belles performances cette saison. Le buteur allemand a inscrit 8 réalisations et délivré 10 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues avec son club durant cette campagne.

Loïc Désiré insiste pour s’attacher ses services afin de compenser le potentiel départ de l’attaquant rennais, Arnaud Kalimuendo. Ce dernier suscite l’intérêt de nombreuses écuries européennes après ses belles performances cette saison. Les dirigeants de Werder Brême sont prêts à acter le départ de Marvin Ducksch si le Stade Rennais dépose une offre alléchante sur leur table.

Selon le site spécialisé Transfertmarkt, la valeur marchande de Marvin Ducksch est estimée à 7,5 millions d’euros. Le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2026. La direction du Stade Rennais se serait déjà renseignée sur ce dossier et envisagerait d’accélérer les négociations dans les prochaines semaines.