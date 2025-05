Mercato OM : Un cador anglais traque Jonathan Rowe !

Une offre tombe pour l’attaquant de l’OM, Jonathan Rowe à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Un club de premier League lui fait des yeux doux.

Mercato OM : Jonathan Rowe pisté en Angleterre !

Jonathan Rowe pourrait quitter l’OM cet été et se relancer dans un nouveau club. L’attaquant anglais est en grande difficulté à Marseille depuis son arrivée lors du dernier mercato estival en provenance de Norwich City sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Il se contente du rôle de remplaçant sous la houlette de Roberto De Zerbi.

Cette saison, Jonathan Rowe a fait 28 apparitions toutes compétitions confondues avec les Olympiens dont quatre en tant que titulaire, a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives. En raison de la rude concurrence en attaque, l’Anglais cire le banc.

En conférence de presse avant le choc entre l’Olympique de Marseille et le Havre AC pour le compte de la 33e journée de Ligue 1, Jonathan Rowe s’est prononcé sur son avenir. Il fustige sa situation actuelle à Marseille. « Cette saison est un peu décevante pour moi, mais ce qui me rend heureux c’est que je suis resté disponible pour chaque match. Ce club est vraiment formidable, j’adore jouer ici et on verra ce que nous réserve l’avenir », a-t-il dit.

Un club de Premier League se positionne pour l’accueillir et lui donner plus de temps de jeu. Selon les informations de TBR Football, Newcastle United est un prétendant sérieux pour s’offrir Jonathan Rowe. Les Mapgies surveillent l’attaquant marseillais depuis qu’il était à Norwich City. Le technicien du club, Eddie Howe avait flairé le coup lors du dernier mercato estival, mais sans succès. Le joueur a pris la direction de Marseille.

Newcastle United n’a pas abandonné cette piste et envisagerait de revenir à la charge cet été. On ignore si les dirigeants de l’OM sont ouverts au départ de Jonathan Rowe. Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande de la pépite anglaise est estimée à 12 millions d’euros.