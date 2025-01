OM : Le vestiaire lâche un message clair à Jonathan Rowe

Recruté pour 14 millions d’euros l’été dernier, Jonathan Rowe peine à s’imposer à l’OM. Son faible temps de jeu sous Roberto De Zerbi suscite des interrogations, et le vestiaire marseillais lui a envoyé un message fort sur son attitude et son engagement.

OM : Un recrutement coûteux mais une adaptation compliquée avec Jonathan Rowe

Lorsque Jonathan Rowe a débarqué à l’OM, les supporters espéraient voir en lui un atout offensif capable de dynamiser l’attaque phocéenne. Pourtant, malgré quelques fulgurances, notamment son but décisif contre l’OL en début de saison (3-2), l’ailier anglais n’a plus été titularisé depuis le 8 novembre 2024, après la lourde défaite contre Auxerre (3-1).

La raison principale ? Un changement tactique de Roberto De Zerbi, qui a opté pour un 3-4-2-1, une formation qui ne laisse pas de place aux ailiers de formation comme Rowe. Mais au-delà des considérations tactiques, le coach italien a aussi mis en doute son implication et sa capacité à s’imposer face à la concurrence.

De Zerbi met la pression : « Il doit prouver qu’il mérite de jouer »

Interrogé récemment sur la situation de Jonathan Rowe, Roberto De Zerbi n’a pas cherché à ménager son joueur. « Il joue moins par choix technique et tactique. D’autres font mieux que lui et, jusqu’au moment où il me démontrera qu’il mérite de s’imposer, je dois les faire jouer », a expliqué le technicien italien.

Des déclarations qui montrent clairement que l’Anglais doit en faire plus pour regagner la confiance de son entraîneur et retrouver une place dans l’effectif. Son potentiel n’est pas remis en cause, mais son état d’esprit et son investissement sont scrutés de près.

Un vestiaire exigeant envers Rowe : « Il doit jouer pour la ville et pour l’OM »

Au-delà de son entraîneur, le vestiaire marseillais attend aussi une réaction de Jonathan Rowe. Selon La Provence, un proche du groupe a récemment confié : « Il a tout pour réussir. Mais il doit comprendre qu’ici, il doit avant tout jouer pour la ville et pour l’OM, pas pour lui ». Un message clair qui souligne l’exigence particulière du club phocéen.

À Marseille, un joueur est attendu sur son engagement total, son envie de mouiller le maillot et son respect des valeurs du club. Si Rowe ne répond pas à ces attentes, son avenir à l’Olympique de Marseille pourrait rapidement être remis en question, malgré l’investissement consenti par le club. À lui de prouver qu’il a l’étoffe pour briller sous les couleurs marseillaises.