FC Nantes : Accord conclu pour le transfert de Nkada ?

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita s’active pour déloger le serial buteur français, Timothée Nkada. Le jeune crack est ouvert à un transfert en Ligue 1.

Le prolifique buteur français Timothée Nkada pourrait poser ses valises au FC Nantes lors du prochain mercato estival. Après une saison catastrophique et un maintien difficile dans l’élite, les dirigeants du FCN veulent opérer certains changements pour bien démarrer la saison prochaine. Un nouvel entraîneur est attendu pour succéder à Antoine Kombouaré qui a été limogé après la rencontre face au Montpellier HSC.

L’une des priorités des Canaris est la signature de nouvelles gâchettes offensives, car l’attaque nantaise peine à trouver le chemin des filets. La recrue estivale Matthis Abline et l’international égyptien Mostafa Mohamed n’ont pas répondu pleinement aux attentes cette saison. Les dirigeants nantais cherchent un buteur capable d’affoler les compteurs de but.

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita et son fils Franck Kita auraient jeté leur dévolu sur le jeune buteur français Timothée Nkada qui évolue actuellement sous les couleurs de Rodez en Ligue 2. Le crack français est en grande forme et affole les compteurs de but en deuxième division française.

Cette saison, Timothée Nkada a inscrit 17 buts et délivré 5 passes décisives en 32 rencontres toutes compétitions confondues avec son club. Formé à Rennes, il a rejoint Rodez lors du dernier mercato estival après un passage en Slovénie au FC Koper, où il s’est notamment révélé. Timothée Nkada s’est prononcé sur son avenir en début de ce mois et a indiqué qu’il est prêt à quitter le club et rejoindre une formation de Ligue 1 ou d’un autre championnat si ses dirigeants décident de le céder.

Selon les indiscrétions, les dirigeants du FC Nantes sont chauds pour boucler sa signature dans les prochaines semaines. Sous contrat jusqu’en 2027, la valeur marchande de Timothée Nkada est estimé à 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.