Mercato Stade Rennais : gros coup du SRFC contre le RC Lens

Le Stade Rennais travaille à un mercato estival qui s’annonce assez mouvementé. Alors que plusieurs départs sont actés cet été, le SRFC se lance dans une rude bataille avec le RC Lens pour un milieu de terrain de Ligue 1.

Mercato Stade Rennais : Gaëtan Perrin, une valeur montante qui affole le SRFC et la Ligue 1

Avec ses 10 buts et 11 passes décisives en championnat, Gaëtan Perrin a marqué les esprits. Polyvalent, travailleur et doté d’une grande intelligence de jeu, le joueur de 28 ans est devenu l’un des hommes forts de l’AJ Auxerre.

En fin de contrat en 2026, celui qui a préféré ne pas prolonger dispose d’un bon de sortie estimé à 6 ou 7 millions d’euros, une aubaine pour les clubs en quête de talents confirmés. Selon Ouest-France, le Stade Rennais, sous la direction d’Arnaud Pouille, aurait intensifié ses démarches ces derniers jours.

Séduit par le profil complet de Perrin, le club breton voit en lui un renfort stratégique dans son projet de reconstruction. Son profil de leader technique correspond aux attentes d’un groupe qui vise un retour en Coupe d’Europe dès la saison prochaine.

Le RC Lens et le Paris FC aussi sur les rangs

Alors que le SRFC semble avoir pris de l’avance sur le dossier, le club rouge et noir devra tout de même faire face à une concurrence féroce. Le RC Lens n’a pas abandonné la piste, mais semble devancé. En quête de stabilité et de profils expérimentés, les Sang et Or voient en Perrin une pièce maîtresse potentielle.

Le Paris FC, récemment promu et soutenu par la famille Arnault, reste un concurrent sérieux grâce à ses moyens financiers. Toutefois, tout pourrait se jouer au niveau de l’attractivité sportive des clubs concurrents.