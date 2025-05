Mercato PSG : Rodrigo Mora au Paris SG, annonce imminente !

Rodrigo Mora n’est plus qu’à quelques pas du PSG lors de ce mercato estival. En pleine préparation de la finale de Ligue des Champions, Luis Campos intensifie les négociations avec le FC Porto pour boucler les derniers détails du deal.

Mercato PSG : Discussions avancées entre Paris et Porto pour Rodrigo Mora

Le dossier Rodrigo Mora entre dans sa phase décisive. Selon plusieurs sources concordantes, dont PSG Inside Actus, les discussions entre le PSG, le FC Porto et l’agent du joueur, Jorge Mendes, sont actuellement très actives. Les deux clubs, qui ont toujours maintenu le contact, discutent en ce moment pour boucler les derniers détails.

La bonne nouvelle, qui reste un détail important dans ce dossier, reste la volonté du joueur qui a envie de rejoindre le champion de France et finaliste de la Ligue des Champions. Si aucun accord n'est encore signé, les trois parties sont alignées sur l'essentiel. Le club parisien, déterminé à frapper vite et fort sur le marché estival, voit en Mora une pièce essentielle du projet mené par Luis Campos.

Un premier gros coup pour Paris

Âgé de 20 ans, Rodrigo Mora s’est imposé cette saison comme l’un des milieux offensifs les plus prometteurs d’Europe. En 23 rencontres de Liga portugaise, il a inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives. Formé au FC Porto, il a su séduire par sa régularité, sa capacité à faire des différences balle au pied, et sa vision du jeu. Malgré une prolongation jusqu’en 2030 signée récemment, son départ est désormais d’actualité.

Une décision anticipée par le club portugais pour valoriser au mieux sa pépite. Sa polyvalence (capable d’évoluer dans l’axe comme sur les côtés) plaît particulièrement à Luis Enrique. Le technicien espagnol souhaite renforcer un entrejeu parisien en quête de créativité et de fraîcheur. Mora, international portugais dans toutes les catégories de jeunes, coche toutes les cases du profil recherché.

Le FC Porto réclame une indemnité entre 60 et 70 millions d’euros, mais Paris est prêt à faire l’effort. La volonté du joueur, séduit par le projet parisien, et l’expérience de Jorge Mendes dans les négociations entre les deux clubs, devraient accélérer l’issue du dossier. Le PSG espère officialiser rapidement l’arrivée de Rodrigo Mora, avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde des Clubs.