L’ASSE met les grands moyens, bonne nouvelle pour le mercato

En attendant de lancer son recrutement cet été, l’ASSE sort les grands moyens. Le club aurait dégagé un budget prévisionnel colossal pour la Ligue 2. Ce qui augure d’un mercato estival ambitieux.

ASSE : Un budget de 40 M€ prévu, un mercato ambitieux en vue

L’ASSE va tenter de revenir en Ligue 1 le plus rapidement possible. Pour ce faire, elle se donne les moyens de ses ambitions. Les dirigeants sont déjà très actifs sur le marché des transferts avant même l’ouverture officielle du mercato d’été. Il cherche de nouveaux joueurs pour reconstituer leur équipe pour la mission remontée.

Et une excellente nouvelle pour les Verts est révélée par L’Équipe. Selon les informations du journal sportif, les décideurs de l’AS Saint-Etienne ont prévu un budget de près de 40 millions d’euros pour la saison 2025-2026 en Ligue 2.

Le club racheté par le milliardaire Larry Tanenbaum deviendrait ainsi l’un des plus gros budgets de la Ligue 2 lors du prochain exercice. Et cela démontre clairement l’ambition du groupe Canadien Kilmer Sports Ventures (KSV) exprimée par Ivan Gazidis dans la foulée de la relégation de l’équipe d’Eirik Horneland.

« Nous devons prendre nos responsabilités, moi le premier. […]. Nos objectifs restent les mêmes. Notre engagement envers le club est solide et très fort. Nous savons qu’il est nécessaire de faire plus de changements et plus d’investissements. Et nous allons le faire. Ce club doit être au sommet de la Ligue 1. C’est notre objectif et nous l’atteindrons », avait rassuré le président de l’ASSE.

