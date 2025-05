Mercato ASSE : Horneland se projette déjà en Ligue 2

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE prépare déjà la saison 2025-2026, avec Eirik Horneland toujours aux commandes de l’encadrement technique. Conforté à son poste par les dirigeants stéphanois, le technicien norvégien se projette déjà en Ligue 2.

Gazidis : « L’ASSE sera de retour en Ligue 1 avec Eirik Horneland »

Dans la foulée de la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Eirik Horneland a reconnu sa responsabilité dans le naufrage des Verts. Il a même présenté ses excuses aux supporters stéphanois : « Au nom de l’ASSE, je tiens à m’excuser. »

Sur la question de son avenir, il a indiqué qu’il était encore trop tôt pour l’évoquer. Mais dimanche, Ivan Gazidis, le président du club, a déclaré que le coach reste en place. « L’AS Saint-Etienne sera de retour en Ligue 1 et nous y serons compétitifs. […]. Avec Eirik Horneland ? Oui, nous croyons en lui. Son style de jeu est moderne », a-t-il assuré.

Saint-Etienne : Horneland voit le futur radieux grâce aux moyens et l’ambition de Tanenbaum

D’ailleurs, l’entraîneur de 52 ans n’a pas manqué de souligner la solidité financière du propriétaire Larry Tanenbaum et l’ambitieux projet du groupe Kilmer Sports Ventures (KSV).

« Si on regarde un peu vers le futur, je pense que l’ASSE est dans une superbe position avec son propriétaire, Larry Tannenbaum. On peut être plutôt optimistes, il a des moyens financiers, il est aussi très enthousiaste sur l’équipe et il a l’ambition de la ramener jouer en Europe dans le futur. Il y a la volonté de construire et de bâtir une nouvelle équipe […] et je suis persuadé que l’équipe va s’améliorer à l’avenir », a-t-il déclaré.

