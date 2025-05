Stade Rennais: L. Désiré scelle l’avenir d’un joueur au SRFC

Le nouveau directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré montre la porte de sortie à un indésirable à quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Un indésirable sur le départ

Le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille et son directeur sportif, Loïc Désiré ont plusieurs dossiers chauds à boucler pendant ce mercato estival. Certains joueurs vont quitter la Bretagne et chercher un nouveau point de chute. De nouvelles recrues doivent arriver pour renforcer l’équipe de Habib Beye.

Le président du club breton a déjà confirmé le départ de trois cadres. Lorenz Assignon, Adrien Truffert et Arnaud Kalimuendo seraient sur le point de quitter le Roazhon Park. « Lorenz Assignon nous a demandé de partir. Adrien Truffert, c’est une vraie problématique, il pense que c’est l’heure pour lui de partir. Arnaud Kalimuendo nous a demandé l’autorisation de discuter avec d’autres clubs. », a déclaré le dirigeant rennais sur le plateau de Pleine Lucarne.

Un indésirable va aussi les suivre. Selon les informations de Le Parisien, Kyogo Furuhashi va quitter Rennes cet été. L’international japonais est en grande difficulté au Stade Rennais depuis son arrivée lors du dernier mercato hivernal en provenance du Celtic Glasgow. Kyogo Furuhashi, qui était un serial buteur en Écosse, n’a pas eu un bon temps de jeu au SRFC sous la houlette de Habib Beye.

Kyogo Furuhashi a fait seulement 6 apparitions avec les Rouge et Noir et n’a inscrit le moindre but. Il est poussé vers la sortie cet été afin de se relancer ailleurs et être retenu pour la Coupe du Monde 2026. Un club de Premier League se positionne pour l’accueillir et lui offrir plus de temps de jeu. Son profil intéresse Bournemouth.

Cette formation anglaise se serait déjà renseignée sur sa situation et pourrait déposer une offre sur la table des dirigeants rennais dans les prochaines semaines. Sous contrat jusqu’en 2027, la valeur marchande de Kyogo Furuhashi est estimée à 12 millions d’euros.