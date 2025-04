Stade Rennais : Arnaud Pouille boucle un gros dossier !

Le Stade Rennais a officialisé la prolongation de contrat de son jeune milieu de terrain, Djaoui Cissé, jusqu’en juin 2029. Le président du SRFC, Arnaud Pouille, a encensé sa pépite.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC blinde Djaoui Cissé

C’est désormais officiel ! Djaoui Cissé poursuit son aventure avec le Stade Rennais. Le milieu de terrain de 21 ans, révélé sous les ordres du nouvel entraîneur du SRFC, Habib Beye, a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires. Le jeune crack est désormais lié au club breton jusqu’au 30 juin 2029. Ses performances convainquent le technicien du Stade Rennais. Cette saison, le milieu de terrain a déjà fait 7 apparitions en Ligue 1 et a inscrit un but.

Le président du SRFC, Arnaud Pouille, est fier de boucler ce joli deal. « Bravo à Djaoui Cissé d’avoir saisi sa chance, au coach et au staff de lui avoir fait confiance, sans oublier les équipes qui l’ont détecté puis formé. C’est une fierté pour tout le club de voir ses jeunes talents évoluer et performer sous le maillot Rouge et Noir. Les parcours ne sont pas toujours linéaires, mais Djaoui sait persévérer pour atteindre puis passer les étapes. Ce qui lui arrive est donc mérité », a déclaré le dirigeant rennais sur le site officiel du club.

La prolongation de Djaoui Cissé intervient quelques jours après celle du défenseur ghanéen Alidu Seidu. Ce sont des renforts de poids pour le technicien du club, Habib Beye.