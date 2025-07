Mercato OL : Almada transféré à l’Atlético, que gagne Lyon ?

Prêté à l’OL l’hiver dernier, Thiago Almada est transféré à l’Atlético de Madrid par Botafogo. Mais que gagne le club rhodanien dans cette transaction ?

Mercato : Thiago Almada rejoint l’Atlético de Madrid

John Textor avait déclaré que Thiago Almada serait le successeur de Rayan Cherki à l’OL dans le rôle de meneur de jeu. Mais les prévisions du dirigeant américain se sont envolées, car il a été poussé à la démission de son poste de président de l’Olympique Lyonnais et de PDG d’Eagle Football Group (EFG), fin juin 2025.

Lisez aussi : Mercato OL : Offensive de Neom SC pour un autre Lyonnais

À voir

Mercato : L’OM manque un deal audacieux avec la Juventus

Finalement, le milieu offensif argentin a fait l’objet d’un transfert de Botafogo avec qui il était lié jusqu’en 2029. Dans un communiqué officiel, l’Atlético de Madrid dit avoir trouvé un accord avec le club brésilien pour le transfert de Thiago Almada, sous réserve de sa visite médicale.

Acuerdo con el Botafogo para el traspaso de Thiago Almada.



Nuestro club y la entidad brasileña han alcanzado un acuerdo a falta de confirmación una vez que el jugador supere el pertinente reconocimiento médico y firme el contrato.



ℹ️ https://t.co/8llRk0dGaD pic.twitter.com/APzSCgjVAa — Atlético de Madrid (@Atleti) July 15, 2025

Selon des médias brésiliens, le transfert aurait été conclu à 21 M€, en plus 50 % des droits du joueur détenu par Botafogo. Pour les médias espagnols, les Colchoneros auraient versé 25 M€ pour l’ensemble des droits du champion du monde 2022. D’autres sources évoquent une indemnité comprise entre 30 et 40 M€.

Combien va toucher l’OL sur le transfert de l’Argentin ?

À l’Olympique Lyonnais, l’on s’interroge plutôt sur la quote-part du club dans cette transaction, étant donné que Lyon détiendrait le droit commercial de l’international Argentin (10 sélections), via EFG. « Si l’Atlético Madrid et Botafogo ont négocié, les droits économiques appartiennent au club lyonnais, qui devrait donc récupérer le montant de l’opération », estime Olympique et Lyonnais.

Lisez aussi : Mercato : Coup de massue pour l’OM, Malick Fofana a tranché

Toutefois, le média spécialisé s’interroge : « Mais quel est ce montant d’ailleurs ? ». Et sa première réponse renvoie aux montages financiers, dont John Textor seul avait le secret. « À l’image des tours de passe-passe opaque du patron d’Eagle Football Holding, c’est le flou sur ce point », a indiqué cette source.

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique déniche un crack malien !

Pour rappel, Thiago Almada avait rejoint Botafogo en provenance d’Atlanta United FC en Major League Soccer (MLS) en juillet 2024. John Textor avait investi 19,5 M€ pour le transfert. La valeur du joueur de 24 ans est estimée à 25 M€ par Transfermarkt.