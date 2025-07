Mercato FC Nantes : Kita attend un top joueur !

Un maître à jouer sud-coréen se rapproche du FC Nantes pour ce mercato estival. Le deal entre le FCN et ce dernier est sur le point d’être bouclé.

Mercato FC Nantes : Kita insiste pour la pépite Hong Hyun-Seok

La direction du FC Nantes avance ses pions pour recruter de nouveaux joueurs pendant ce mercato estival. Les nombreux départs ont laissé des vides au sein de l’effectif. Pour combler, le club s’active sur le marché des transferts. Certaines pépites ont déjà posé leurs valises sur les bords de l’Erdre. D’autres sont attendues.

Un nom revient maintenant dans les couloirs de la Beaujoire. Il s’agit de Hong Hyun-Seok. Le milieu de terrain sud-coréen, sous contrat avec Mayence, est tout proche de débarquer à Nantes. À 26 ans, il est attendu en prêt. L’accord est presque ficelé.

La saison dernière, en Bundesliga, il a joué 23 matches. Pas toujours titulaire. Son réel éclat, il l’a montré plus tôt, en Belgique. À La Gantoise, ses stats parlent : 18 buts, 20 passes décisives en 104 apparitions. Selon le spécialiste du mercato David Phelippeau, le prêt d’un an est en très bonne voie. S’il signe, Hong Hyun-Seok retrouvera à Nantes deux autres recrues attendues : Youssef El-Arabi et Chidozie Awaziem.