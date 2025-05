Mercato : Un champion du monde en route pour le PSG ?

Le PSG, très actif sur le mercato, pourrait bientôt s’offrir un renfort inattendu en coulisses. Un ancien international français, passé par le club, entretient des liens étroits avec la direction et ne ferme pas la porte à un retour au Parc des Princes.

Mercato PSG : Youri Djorkaeff, une relation privilégiée avec le Paris SG

Champion du monde en 1998, Youri Djorkaeff pourrait bientôt retrouver le Paris Saint-Germain, non plus sur le terrain, mais dans les coulisses du club. Passé par la capitale entre 1995 et 1996, l’ancien attaquant n’a jamais réellement coupé les ponts. Sa relation étroite avec Nasser Al-Khelaïfi pourrait même lui ouvrir les portes d’un retour.

« On s’est découverts à son arrivée au PSG (en 2011). Il s’est vite pris d’amitié avec mon papa, le premier capitaine du PSG. Nasser l’a souvent invité et il a été le seul ancien joueur convié à la finale de la Ligue des champions en 2020 », a révélé Djorkaeff.

Un retour à Paris dans les tuyaux ?

La finale de Ligue des champions entre Paris et l’Inter Milan a une saveur toute particulière pour l’ancien international. Ayant porté les couleurs des deux clubs, Djorkaeff refuse de trancher. « C’est comme si on me demandait de choisir entre Sacha et Oan, mes deux fils ! C’est impossible », confie-t-il dans L’Équipe. Un attachement partagé entre la France et l’Italie, entre Paris et Milan.

L’idée d’un rôle au sein du club parisien n’est pas exclue. « Il sait que je n’ai pas besoin de rôle pour discuter avec lui du PSG ! », affirme Djorkaeff. Avant d’ajouter : « À travers moi, mon père, notre relation, Nasser est très attaché à l’histoire du PSG d’avant ». Le message est clair : le Qatar mise aussi sur la mémoire du club pour bâtir son avenir.

