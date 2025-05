PSG – Inter : Le choix fort d’Enrique en attaque, les compos

À deux jours de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l’Inter Milan à l’Allianz Arena de Munich, découvrez les compositions probables de Luis Enrique et Simone Inzaghi.

PSG – Inter : Les compos, les plans d’Enrique pour la finale

Tombeur d’Arsenal et du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan s’affrontent en finale de la Ligue des Champions samedi soir à l’Allianz Arena de Munich. À deux jours de ce rendez-vous important, Luis Enrique et Simone Inzaghi ont déjà leurs équipes de départ en tête.

Côté PSG, tout le monde est disponible pour ce choc, sauf Presnel Kimpembe, « victime d’un oedème osseux au deuxième métatarsien du pied droit. » Le défenseur central français n’était d’ailleurs pas pressenti pour débuter dans cette finale. Forfait de dernière minute contre le Stade de Reims en finale de Coupe de France, Khvicha Kvaratskhelia est de retour après sa migraine et devrait même tenir son aile gauche.

À voir Mercato OL : Une signature imminente à Lyon avant la DNCG

Pour compléter l’attaque, l’entraîneur du PSG semble pencher pour Bradley Barcola. Auteur d’un doublé en finale de Coupe de France, le milieu offensif de 22 ans a gagné des points et serait bien parti pour débuter face aux Nerazzurri.

Souvent remplaçant lors des gros rendez-vous en deuxième partie de saison, Barcola aurait donc une longueur d’avance sur Désiré Doué pour débuter la rencontre. L’ancien joueur de l’OL devrait ensuite laisser sa place au crack formé à Rennes. Pour le reste, Luis Enrique va aligner les titulaires habituels de cette saison au PSG.

Chez les Italiens, Benjamin Pavard, remis de sa blessure, postule pour débuter en défense aux côtés du vétéran Francesco Acerbi (37 ans) et Alessandro Bastoni Bastoni. Le défenseur français de 29 ans semble tenir la corde face à l’international allemand Yann Bisseck. En attaque, le capitaine Lautaro Martinez est prêt, même s’il manque de rythme. Le buteur argentin sera avec Marcus Thuram pour tenter de tromper Gianluigi Donnarumma, le gardien de but du PSG.

La compo probable du PSG

Gardien : Donnarumma

À voir Mercato OM : Accord proche avec Laporte, un détail bloque

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux de terrain : Neves, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

L’équipe possible de l’Inter Milan

Gardien : Sommer

À voir Mercato PSG : 20M€ ! Accord avec Valence pour Mosquera ?

Défenseurs : Pavard, Acerbi, Bastoni

Milieux de terrains : Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco

Attaquants : Thuram, Lautaro Martinez.