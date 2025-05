FLASH Mercato : Accord entre le PSG et Franco Mastantuono !

Considéré comme le « Lamine Yamal » argentin, la pépite Franco Mastantuono se rapproche sérieusement d’un transfert au PSG. Annoncé un peu partout en Europe, le milieu offensif de River Plate a choisi le club français pour la suite de sa progression.

Mercato : Franco Mastantuono d’accord pour rejoindre le PSG

Luis Campos se dirige sûrement vers ce qui pourrait être considéré comme l’un des plus beaux coups de ce mercato estival. Âgé de seulement 17 ans et considéré en Argentine comme le digne héritier de Lionel Messi, le prodige Franco Mastantuono se rapproche du Paris Saint-Germain.

S’il rêvait d’enfiler la tunique blanche du Real Madrid, le milieu offensif de River Plate va devoir patienter puisque sa clause libératoire a refroidi un Florentino Pérez qui n’était vraiment pas très chaud pour le recruter cet été. Sous contrat jusqu’en décembre 2026, le natif d’Azul a donc donné son accord de principe pour un transfert au Paris SG.

À voir Mercato OL : Offensive de Manchester City pour Rayan Cherki

Lisez aussi : Mercato: Après Mora, le PSG accélère pour Franco Mastantuono

En effet, selon les dernières informations de Tyc Sports, Franco Mastantuono aurait trouvé un accord verbal avec Luis Campos pour une signature à Paris. Surtout que le conseiller sportif des Rouge et Bleu serait prêt à lever l’option d’achat du joueur, soit 45 millions d’euros.

Plusieurs sources concordantes assurent même que Luis Enrique, le coach parisien, aurait d’ores et déjà parlé avec Mastantuono et donné son aval pour son arrivée au Campus PSG. Le technicien espagnol, connu pour accorder sa confiance aux jeunes joueurs, verrait en lui un renfort de qualité pour le futur du club. Il ne resterait plus qu’un détail à régler avant de finaliser cette affaire.

Franco Mastantuono acheté puis prêté à River Plate ?

Le PSG avance sûrement dans ce dossier et pourrait régler cette opération après la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan ce samedi soir à l’Allianz Arena de Munich. Luis Campos a tenu des réunions avec l’entourage du joueur récemment et Franco Mastantuono est d’accord pour rejoindre l’ancien club d’Angel Di Maria.

À voir Mercato OM : 10M€ ! Une sensation japonaise proche de signer

Lisez aussi : Mercato : Franco Mastantuono tranche entre le PSG et le Real

Pour s’attacher les services du jeune ailier et convaincre les dirigeants de River Plate, le Paris SG serait disposé à boucler le transfert cet été puis laisser Franco Mastantuono en prêt dans son club formateur jusqu’à l’hiver prochain, où il rejoindrait Paris et ses nouveaux coéquipiers. Fidèle à sa stratégie de sécuriser les talents avant leur explosion, le Paris SG pourrait frapper un très joli coup avec Franco Mastantuono, dont on ne dit que du bien.