Mercato ASSE : Un transfert conclu avec le Betis Séville

L’ASSE a conclu le transfert d’un jeune joueur sorti de son centre de formation avec le Betis Séville. L’officialisation du transfert est imminente.

Mercato : Darling Bladi va signer au Betis Séville pour 2 ans

Écarté du groupe de l’ASSE parti en stage à Aix-les-Bains ce mercredi, Darling Bladi va s’engager avec le Betis Séville en Liga. Selon les informations de L’Équipe, les deux clubs ont trouvé un accord sur le transfert gratuit du défenseur de 21 ans. Il est en Andalousie pour passer sa visite médicale et signer un contrat d’une durée de deux ans, d’après le quotidien sportif.

L’AS Saint-Etienne n’a pas exigé d’indemnités pour l’arrière gauche formé au club, mais garde un pourcentage sur son futur transfert, à en croire la source. Le club stéphanois pourrait aussi percevoir des bonus pouvant atteindre un million d’euros.

Pour rappel, Darling Bladi avait intégré le centre de formation de l’ASSE en 2019. Après avoir franchi les paliers, il a signé son premier contrat professionnel avec le club, 5 ans plus tard, précisément le 14 mars 2024. Le natif de Créteil a fait 2 apparitions en Ligue 2 et 3 en Coupe de France avec l’équipe professionnelle des Verts. Il était sous contrat avec l’AS Saint-Etienne jusqu’en juin 2027.