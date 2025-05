Mercato PSG : Rodrigo Mora arrive, les détails du transfert

Le mercato estival du PSG prend déjà des couleurs. Comme l’année passée, le club de la capitale va encore miser sur de jeunes talents prometteurs. Rodrigo Mora, le phénomène portugais du FC Porto, se rapprocherait ainsi du Campus PSG.

Mercato PSG : Rodrigo Mora d’accord pour rejoindre Paris

Après la pépite de River Plate, Franco Mastantuono, un autre crack du football mondial se rapproche à son tour du Paris Saint-Germain. Considéré comme le « Lamine Yamal » portugais, Rodrigo Mora pourrait rejoindre l’effectif de Luis Enrique lors de ce mercato estival. D’après les informations de PSG Inside Actus, le PSG serait en négociations avancées avec les dirigeants du FC Porto pour tenter de recruter le milieu offensif de 18 ans.

Récemment prolongé jusqu’en juin 2030, l’international portugais est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Déjà apparu avec l’équipe A de Porto en Championnat à 23 reprises avec un bilan de 10 buts et 4 passes décisives, Rodrigo Mora serait tenté par une arrivée au Paris SG.

« Le FC Porto et Paris discutent pour Rodrigo Mora en ce moment. Le joueur a envie de venir à Paris », rapporte le compte Twitter dédié au club de la capitale. Le projet parisien porté par Luis Enrique séduit le natif de Custóias, fasciné par la réussite de ses compatriotes Nuno Mendes, Vitinha et Joao Neves sous la tunique rouge et bleu. Pour boucler cette opération, le PSG serait prêt à signer un joli chèque pour les Dragons.

Le Paris SG prêt à mettre 60M€ pour recruter Rodrigo Mora

Le profil offensif, technique et percutant de Rodrigo Mora correspond parfaitement à la politique du Paris Saint-Germain visant à sécuriser de jeunes cracks avant leur explosion. Luis Campos « envisagerait » donc « de proposer une offre avoisinant les 60 millions d’euros, assortie de bonus, une stratégie qui pourrait convaincre Porto d’ouvrir les discussions, bien que les Dragons restent attachés au respect de la clause », soit 70 millions d’euros, explique PSG Inside Actus.

Un montant élevé, mais revu à la baisse par rapport aux premières estimations fixées à 100 millions d’euros. Comme avec le dossier Franco Mastantuono, le PSG, en pole position pour arracher la signature de Rodrigo Mora, devrait accélérer pour boucler l’affaire après la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan ce samedi soir.