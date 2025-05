FLASH Mercato : Le phénomène Rodrigo Mora dit oui au PSG !

Le mercato estival s’emballe déjà du côté du PSG. Le phénomène Rodrigo Mora du FC Porto serait proche de s’engager en faveur du club de la capitale française. Explications.

Mercato : Rodrigo Mora veut venir au PSG

Carrément comparé à Lamine Yamal au Portugal, Rodrigo Mora fait rêver presque tous les grands clubs européens, mais le phénomène du FC Porto aurait choisi le Paris Saint-Germain pour la suite de sa progression. Le milieu offensif de 18 ans a crevé l’écran cette saison en Liga Portugal avec notamment 10 buts et 4 passes décisives en 23 rencontres.

De quoi lui permettre d’être appelé en sélection par Roberto Martinez pour le Final Four de la Ligue des Nations, sa première convocation chez les A. Annoncé un peu partout en Europe, le crack des Dragons se verrait bien au PSG aux côtés de ses compatriotes Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves et Gonçalo Ramos, selon PSG Inside Actus.

À voir FC Nantes : Roulement de tambour, le nouveau coach arrive

« Le FC Porto et Paris discutent pour Rodrigo Mora en ce moment. Le joueur a envie de venir à Paris », assure le compte Twitter dédié aux Rouge et Bleu. Un profil offensif, technique et percutant, qui correspond parfaitement à la politique du Paris Saint-Germain visant à recruter de jeunes talents avant leur explosion. En négociations avec leurs homologues de Porto, les dirigeants parisiens seraient prêts à une petite folie pour attirer l’enfant de Custoias.

Le Paris SG prêt à lâcher 70M€ pour Rodrigo Mora

Malgré une récente prolongation jusqu’en juin 2023, Rodrigo Mora s’apprête à quitter les rangs du FC Porto. Ciblé par presque tous les grands clubs du vieux continent, l’ailier portugais serait tenté par une signature au PSG. Depuis plusieurs jours, Luis Campos, le conseiller sportif du Paris SG, travaille activement pour finaliser le transfert du milieu offensif de Porto. J'en parlerais mieux demain. Mais le FC Porto et Paris discute pour Rodrigo Mora en ce moment. Le joueur a envie de venir à Paris.#PSG #Paris #Mercato #transfert #football #Ligue1McDonalds #ChampionsLeague #PSGLIV #LIVPSG #PSGINT— PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) May 27, 2025

D’après le journal portugais A Boca, le club de Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à investir jusqu’à 70 millions d’euros pour boucler rapidement ce dossier et doubler ainsi la rude concurrence des autres cadors européens. À la veille de la finale de la Ligue des Champions devant opposé les hommes de Luis Enrique à l’Inter Milan à l’Allianz Arena de Munich, les supporters parisiens peuvent déjà salivé à l’idée d’accueillir prochainement Rodrigo Mora, le « Lamine Yamal » portugais.