Mercato : Le PSG sort le grand jeu pour Rodrigo Mora

Le PSG a lancé une offensive concrète pour s’offrir Rodrigo Mora dès ce mercato estival. Considéré comme l’un des plus grands talents du football européen, le joyau de 18 ans du FC Porto est dans le viseur de plusieurs cadors, mais le Paris SG entend bien prendre les devants.

Mercato PSG : Rodrigo Mora, un talent précoce qui affole l’Europe

Révélé cette saison avec le FC Porto, Rodrigo Mora n’a pas tardé à s’imposer comme l’un des hommes forts de l’effectif. Doté d’une vision du jeu rare, d’une technique affûtée et d’un sens du but impressionnant, il a déjà inscrit 10 buts et délivré 4 passes décisives en 23 matchs du championnat portugais.

Lire aussi : Mercato PSG : Rodrigo Mora au Paris SG, annonce imminente !

À voir Mercato FC Nantes : Coup de maître du FCN contre le RC Lens

Une ascension fulgurante pour ce milieu offensif polyvalent, souvent comparé à Lamine Yamal en raison de sa précocité. Sa récente convocation avec la sélection A du Portugal pour le Final Four de la Ligue des Nations confirme son changement de dimension. À 18 ans, Mora s’impose déjà comme un futur cadre de la Seleção.

Le Paris SG fixe sa limite pour Mora

Pour sécuriser son prodige, le FC Porto a prolongé son contrat jusqu’en 2030, avec une clause libératoire fixée à 70 millions d’euros. Un montant élevé, mais jugé accessible pour un club comme le PSG, qui voit en Mora un investissement d’avenir.

Lire aussi : Mercato : Ruben Amorim répond au PSG pour Bruno Fernandes !

Selon PSG Inside Actus, le club parisien aurait formulé une première offre avoisinant les 60 millions d’euros, assortie de bonus. Une stratégie qui pourrait faire mouche, même si les dirigeants portugais restent attachés au montant de la clause.

À voir Mercato ASSE : Un soldat de Horneland refuse de prolonger

Lire aussi : PSG : Tension entre Lee Kang-In et le Paris SG ?

Luis Enrique et Luis Campos ont validé le profil du joueur, et des contacts ont été noués avec l’entourage du jeune Portugais. Représenté par Jorge Mendes, Rodrigo Mora aurait donné un accord de principe pour rejoindre le PSG. Attiré par un projet ambitieux et une progression encadrée, il étudie sérieusement cette option.