Mercato PSG : Franco Mastantuono en route pour le Paris SG !

Le PSG accélère pour son mercato et frappe un gros coup avec Franco Mastantuono. Le club de la capitale aurait bouclé le transfert du jeune argentin qui est prochainement attendu au Paris SG.

Mercato PSG : Mastantuono, une opération bouclée à 45 millions d’euros

À 17 ans à peine, Franco Mastantuono fait déjà l’unanimité parmi les recruteurs européens. Révélation de River Plate, le jeune ailier gauche séduit par sa vision du jeu, sa technique raffinée et sa maturité impressionnante pour son âge.

Lire aussi : FLASH Mercato : Accord entre le PSG et Franco Mastantuono !

À voir Stade Rennais : Terrible décision contre les indésirables

Courtisé par les plus grands clubs d’Europe, dont le Real Madrid et le FC Barcelone, c’est bien le Paris Saint-Germain qui semble avoir pris l’ascendant. Selon les informations de Sky Sport Italia relayées par Gianluca Di Marzio, le PSG aurait finalisé un accord avec River Plate pour s’attacher les services de Mastantuono. Di Marzio: “Mastrantuono andrà al Psg. I parigini hanno trovato l’accordo col giocatore. C’è un retroscena: il Como avrebbe pagato la clausola da 45 milioni ed era vicina ad avere l’ok del giocatore. Il PSG però ha fatto prima e dal 1 gennaio 2026 avrà a disposizione… pic.twitter.com/ayneNIL81t— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) May 30, 2025

Montant de l’opération : 45 millions d’euros, soit le montant exact de sa clause libératoire. Si le club de Côme, en Serie A, a tenté une percée inattendue, les dirigeants parisiens ont agi avec plus de réactivité pour convaincre le joueur et son entourage.

Une arrivée programmée pour janvier 2026

Bien que le transfert soit d’ores et déjà verrouillé, Mastantuono poursuivra sa progression à River Plate jusqu’à la fin de l’année 2025. Ce n’est qu’en janvier prochain qu’il rejoindra officiellement les rangs parisiens. Une stratégie assumée par le PSG, soucieux de permettre au joueur de terminer sa formation dans un environnement familier avant de faire le grand saut vers l’Europe.

Lire aussi : PSG Mercato : Luis Campos proche de signer un crack à 10M€ !

Et si le crack argentin est déjà pris pour acquis du côté de Paris selon certaines sources, il faudra encore patienter pour être définitivement fixé. En effet, à en croire le journaliste argentin German Garcia Grova de Tyc Sports, cité par Fabrizio Romano, « il n’y a pas encore d’accord mais des contacts initiaux ont été pris » même si le Paris Saint-Germain a accéléré les pourparlers ces dernières heures.

À voir ASSE : Tensions explosives entre le préfet et les ultras

Lire aussi : Mercato: Après Mora, le PSG accélère pour Franco Mastantuono