Mercato ASSE : Ben Old a choisi son futur club !

Ben Old lève le voile sur son avenir à l’ASSE à l’approche du mercato estival. Alors que les rumeurs emballent le marché autour de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, le joueur de 22 ans sort du silence pour mettre les choses au clair sur son avenir à Saint-Etienne.

Mercato ASSE : Ben Old, une saison à vite oublier

Alors que l’AS Saint-Étienne s’apprête à vivre un été mouvementé après sa relégation en Ligue 2, Ben Old a fait un choix à contre-courant. Le milieu offensif de 22 ans, arrivé en provenance de Wellington Phoenix lors du mercato estival 2024, a publiquement affirmé sa volonté de rester dans le Forez.

Malgré une saison compliquée, marquée par une blessure au genou qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, le Néo-Zélandais reste déterminé à s’imposer en Vert. Avec seulement 13 apparitions, souvent en sortie de banc, Old n’a pas encore eu l’occasion de pleinement démontrer son potentiel. Mais sa fidélité ne fait aucun doute.

« Je serai de retour, prêt à tout donner »

Dans un message posté sur Instagram, Ben Old a tenu à s’adresser aux supporters et à réaffirmer son attachement au club : “Je sens encore le poids de cette saison. Ça fait mal de ne pas avoir fait ce que ce club et cette ville méritent vraiment. Ce fut l’année la plus difficile de ma vie, pleine de défis sur et hors du terrain, mais je suis toujours debout, et plus motivé que jamais », a-t-il commencé.

« Je vais apprendre de ceci. Je vais grandir de cela. Et je serai de retour, prêt à tout donner pour aider à ramener ce club là où il doit être”, a-t-il conclu. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ben Old sera donc bien présent à la reprise. Une bonne nouvelle pour les Verts, qui pourront compter sur son état d’esprit irréprochable pour repartir de l’avant.

