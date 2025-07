Mercato OL : Un roc défensif dans le viseur !

La cellule de recrutement de l’OL s’active en coulisses sur ce mercato pour offrir plus d’options défensives à Paulo Fonseca. À cet effet, le profil d’un jeune Néerlandais est sérieusement étudié.

Mercato : L’OL s’intéresse à Ruben Kluivert

Après avoir assuré son maintien en Ligue 1, l’OL poursuit ses grandes manœuvres sur le marché des transferts avec plusieurs profils ciblés. Parmi eux figure le nom de Ruben Kluivert, récemment coché par les observateurs du club rhodanien. Selon les informations du journal L’Équipe, les recruteurs lyonnais suivent de très près la situation du fils de Patrick Kluivert, ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam, de l’AC Milan et du FC Barcelone.

Le défenseur central de 24 ans évolue avec Casa Pia en première division portugaise et est sous contrat jusqu’en juin 2027. La saison dernière, il a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant un but et délivrant une passe décisive. Sa polyvalence dans la charnière défensive est l’une des raisons pour lesquelles l’OL négocie sa signature depuis quelques semaines. D’après la même source, un accord est proche d’être trouvé pour un transfert imminent.

Ruben Kluivert devrait signer un contrat de cinq ans, courant jusqu’en juin 2030, pour un montant estimé à 3 millions d’euros. Son recrutement représentera une option défensive supplémentaire pour Paulo Fonseca. Toutefois, Ruben Kluivert n’est pas une priorité, car la cellule de recrutement se concentre davantage sur l’arrivée de Pierre Lees-Melou, dont le transfert devrait coûter 5 millions d’euros.