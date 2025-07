Mercato : le Stade Rennais s’offre sa première recrue !

Le Stade Rennais tient sa première recrue estivale. Un milieu de terrain débarque officiellement à Rennes.

Mercato Stade Rennais : Un milieu de terrain arrive à Rennes

Valentin Rongier est désormais Rennais. Le Stade Rennais a officialisé, ce lundi 21 juillet, sa signature pour trois saisons. Milieu expérimenté, 30 ans, il arrive en provenance de l’Olympique de Marseille, où il évoluait depuis six ans. Il devient la première recrue du mercato rouge et noir.

Dans le même mouvement, Quentin Merlin, latéral gauche de 23 ans, devrait suivre. Lui aussi formé à Nantes, lui aussi en provenance de Marseille. Le club attend d’annoncer son arrivée très vite. Le président Arnaud Pouille n’a pas tari d’éloges.

« Valentin est un renfort important pour le club. C’est un joueur qu’il n’est pas nécessaire de présenter tant il s’est imposé comme un leader sur les terrains de Ligue 1 depuis une décennie. Nous sommes heureux qu’il nous rejoigne et nous avons hâte qu’il fasse étalage de ses qualités sous le maillot du Stade Rennais F.C. », indique le patron du club breton dans un communiqué.

Même son de cloche du côté de Loïc Désiré, directeur sportif. « Valentin correspond parfaitement au profil que nous recherchions au poste de milieu de terrain, il coche tous nos critères. L’opportunité s’est présentée et nous l’avons saisi. C’est un renfort de poids pour l’équipe, un véritable leader, qui saura correspondre au jeu prôné par Habib (Beye, l’entraîneur) et son staff. Son expérience et son caractère seront de précieux atouts pour accompagner nos jeunes joueurs. », a-t-il dit.