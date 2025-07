Mercato FC Nantes : Un profil séduisant déniché à Montpellier

Pour ce mercato estival, le FC Nantes veut renforcer son milieu de terrain avec un profil jeune et talentueux, en provenance du Montpellier HSC.

Mercato : Joris Chotard convoité par le FC Nantes

Alors que le Montpellier HSC est relégué en Ligue 2 BKT, Joris Chotard pourrait retrouver la Ligue 1 grâce au FC Nantes. Selon les révélations du journal L’Équipe, le club jaune et vert est intéressé par la signature du jeune milieu de terrain de 23 ans. L’intérêt de Waldemar Kita et de ses collaborateurs est concret et pourrait faire avancer les choses dans les prochains jours.

En effet, le Montpellier HSC, qui avait rejeté une offre de 7 millions d’euros de Wolfsburg pour Joris Chotard l’année dernière, ne serait plus aussi exigeant en raison de sa relégation en division inférieure. Ainsi, une offre de 3 millions d’euros pourrait suffire pour acter le départ du natif d’Orange. D’après la même source, cette somme demandée par le club héraultais est avantageuse pour le FC Nantes.

Néanmoins, cela ne suffit pas à faire de ce dossier un transfert imminent, car rien n’est encore décidé. En effet, Joris Chotard est également convoité par l’AJ Auxerre et le RSC Anderlecht, en Belgique. Tandis que les deux prétendants poussent pour son recrutement, il a récemment rejeté une offre en provenance de la Grèce. Cela indique que l’entourage de Joris Chotard ne souhaite pas se précipiter. Il mise sur une promesse de temps de jeu, ce qui pourrait ralentir les choses du côté du FC Nantes.