Mercato : La Juve dit non aux clubs de foot d’Angleterre et au PSG

Après une saison marquante, un attaquant de la Juventus Turin est devenu la perle rare ciblée par des clubs de foot d’Angleterre mais aussi du PSG sur ce mercato estival. La position de la Juve est claire.

Mercato OM : La Juve sécurise Thuram

Il est attaquant et il est aussi français, bien connu en Ligue 1. Si, à son départ du championnat de France, le PSG n’avait manifesté aucun intérêt, c’est tout simplement parce que le joueur, devenu une référence en Série A, n’avait pas encore étalé toute son assurance devant les buts. C’est désormais chose faite, puisque Khéphren Thuram est devenu la prunelle des yeux de la Juventus Turin, qui le place au cœur de son système offensif, mais aussi le chouchou du football italien.

Forcément, un attaquant de cette envergure ne peut qu’intéresser les plus grands clubs de football en Angleterre, mais aussi en France avec le PSG. De nombreuses formations sont venues aux nouvelles dans le but de recruter Khéphren Thuram. Sauf que le fils de l’ancien champion du monde, Lilian Thuram, ne devrait pas quitter la Juventus Turin. Le club italien, loin de redouter les manœuvres du PSG et des clubs de foot anglais, pense à prolonger le contrat de son joueur.

Même si la question de l’avenir de Khéphren Thuram n’est pas des plus urgentes, son contrat se terminant en juin 2029, le club turinois compte se pencher sur la question pour faire barrage aux courtisans de son joueur. Son salaire de 3,5 millions d’euros/semaine pourrait être rehaussé afin de désactiver la concurrence, même si pour le PSG l’argent ne sera pas un souci.

Morten Hjulmand est même courtisé pour une association avec Khéphren Thuram la saison prochaine.