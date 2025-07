Mercato RC Lens : 4M€ pour un joyau au milieu de terrain

Le RC Lens vise un profil très jeune sur ce mercato de fin de saison pour accroitre les choix de son coach Pierre Sage au milieu de terrain. Des contacts ont donc été initiés avec le FC Djurgården pour attirer le jeune prodige de 18 ans.

Mercato : Le RC Lens s’intéresse à Matias Siltanen

Matias Siltanen pourrait être la prochaine recrue du RC Lens. Selon les informations de Sky Sports, la jeune pépite finlandaise est suivie de près par le club artésien, qui s’intéresse à son profil. Le joueur formé à Kuopion Palloseura est un milieu de terrain polyvalent, capable d’évoluer au poste de récupérateur et de relayeur. Il se distingue par son volume de jeu et sa palette technique. De plus, il dispose d’une grande marge de progression pour marquer sa carrière professionnelle.

D’après la même source, le RC Lens est en train de faire bouger ses pions pour l’attirer vers l’Artois. Pour cette raison, une offre de 4 millions d’euros a été proposée au FC Djurgården pour sceller le transfert. Si, pour l’instant, le club suédois n’a pas encore donné de réponse favorable, les Sang et Or restent tout de même à l’affût pour multiplier leurs tentatives. La signature de Matias Siltanen serait donc un gros coup de pouce pour le RC Lens.

En attendant un accord entre les parties concernées, Pierre Sage poursuit sa période de préparation avec l’effectif actuel. Ces dernières heures, c’est le départ de Neil El Aynaoui qui anime le mercato du côté de l’Artois, avec son transfert en Italie. Il s’est engagé avec l’AS Roma pour un montant de 25 millions d’euros.