Mercato OM : Un Brésilien rend fou Roberto De Zerbi !

L’OM fonce sur l’attaquant brésilien, Roberto Firmino en vue du prochain mercato. Un cador anglais joue les trouble-fêtes.

Mercato OM : Arsenal veut gâcher les plans de Roberto De Zerbi

Malgré ses belles performances, Roberto Firmino va quitter Al-Ahli lors du prochain mercato estival après deux saisons au sein de cette équipe. Le président du club saoudien, Khaled Al-Ghamdi et l’international brésilien ont trouvé un accord de résiliation de son contrat. L’OM se tient prêt pour frapper ce gros coup et renforcer son effectif.

Roberto Firmino est poussé vers la sortie après l’arrivée de l’attaquant brésilien Galeno en provenance du FC Porto cet hiver. Ce dernier a été privilégié à Roberto Firmino pour mener l’attaque du club. Selon le règlement de la Saudi Pro League, seulement dix joueurs étrangers sont autorisés à être enregistrés par les clubs du championnat.

L’ancien attaquant de Liverpool a été autorisé à disputer seulement la Ligue des Champions d’Asie. Son club a remporté la victoire lors de cette compétition cette saison. Lors de la finale, Roberto Firmino a délivré deux passes décisives (2-0) contre Kawasaki Frontale. Cette saison, il a inscrit 12 buts et délivré 10 passes décisives en 30 rencontres toutes compétitions confondues avec Al-Ahli.

Roberto Firmino est désormais libre sur le marché et va s’engager avec un nouveau club pour continuer sa carrière. Selon les informations du spécialiste du mercato, Ben Jacobs, les dirigeants de l’OM se positionnent pour l’accueillir cet été. Il est encore en pleine forme et pourra apporter de tonus à l’attaque de l’équipe. Les Olympiens cherchent de nouvelles gâchettes offensives pour livrer de belles la saison prochaine en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

Le technicien de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi aurait validé le profil de l’international brésilien et pousse pour son arrivée à Marseille cet été. Selon le site Transfetmarkt, la valeur marchande de Roberto Firmino est estimée à 6 millions d’euros.