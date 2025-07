Coup de théâtre : Le PSG redoute un scénario à la Mbappé !

La tension monte au PSG entre les dirigeants et le gardien de but Gianluigi Donnarumma. Alors que les discussions entre les deux parties sont loin d’être fructueuses pour une éventuelle prolongation, les Parisiens craignent déjà une situation similaire à celle de Kylian Mbappé en 2024.

Mercato : Gianluigi Donnarumma intransigeant envers le PSG

Gardien de but numéro un du PSG depuis plusieurs saisons, Gianluigi Donnarumma réclame désormais une place considérable dans la grille salariale du club. À un an de la fin de son contrat, une discussion autour d’une potentielle prolongation est engagée entre les Parisiens et l’international italien, avant l’ultime saison 2025-2026. Selon les informations de la presse française, l’ancien joueur de l’AC Milan ne s’oppose pas à une prolongation, mais fixe certaines conditions.

Lire aussi : Mercato : Donnarumma hésite, un autre calibre arrive au PSG

Son entourage réclame en effet un nouveau contrat digne d’un top 3 mondial, avec une rémunération brute dépassant les 12 millions d’euros par an. En revanche, le PSG propose plutôt un simple renouvellement de longue durée, avec des primes conditionnées à la performance. Une proposition que Gianluigi Donnarumma rejette, faisant traîner les discussions avec Luis Campos.

Un scénario semblable… Comme avec Mbappé ou à Milan

Si aucun accord n’est trouvé durant ce mercato estival, ni durant les prochains mois, les champions de la Ligue des champions feront face à un départ libre d’un des joueurs clés du vestiaire. Cette situation s’est déjà produite avec le club de la capitale en 2024, avec le départ gratuit de Kylian Mbappé, qui a signé au Real Madrid.

Gianluigi Donnarumma, gardien du PSG

De plus, le même scénario s’est produit lors de la signature de Gianluigi Donnarumma en 2021, en provenance de l’AC Milan. En tant que joueur libre, le portier italien de 26 ans avait également refusé de prolonger chez les Rossoneri face à une proposition jugée dérisoire.

Chelsea, l’Inter et le Bayern aux aguets… Mais Pierre Ménès rassure

Selon les rumeurs, des clubs comme Manchester City, l’Inter Milan, le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Chelsea FC sont à l’affût pour s’attacher les services de l’ancien Milanais. Le PSG, de son côté, piste déjà Diogo Costa du FC Porto pour renforcer sa base arrière si le natif de Naples ne prolonge pas cet été.

À voir

Mercato OGC Nice: Danger ! L’Arabie Saoudite débarque à Nice

Lire aussi : Mercato PSG : C’est réglé, Gianluigi Donnarumma va signer !

Par ailleurs, Pierre Ménès, ancien consultant de Canal+, est quasiment convaincu que Gianluigi Donnarumma va prolonger : « Je ne pense pas qu’il y aura de feuilleton Donnarumma. Je pense que ça va se régler dès son retour de congé. Je pense que le Paris Saint-Germain est très content de lui, lui est content du PSG. C’est une question d’oseille, mais je pense que ça va se régler rapidement », a-t-il rassuré.