PSG Mercato : Kang-In Lee a choisi sa prochaine destination

Poussé vers la sortie, Kang-In Lee pourrait quitter les rangs du PSG durant ce mercato estival. Annoncé un peu partout, le milieu offensif sud-coréen en pincerait pour un cador de Serie A. Explications.

Mercato : Le PSG prépare un gros coup de balai, Kang-In Lee concerné

Après son sacre en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain prépare déjà la saison prochaine. Dans cette optique, Luis Enrique souhaite faire le tri dans son effectif afin de se séparer des joueurs, dont il ne veut pas. Et d’après les renseignements obtenus par le quotidien Le Parisien, huit éléments pourraient ainsi faire leurs valises pour quitter le PSG cet été.

Sans surprise, le coach ne compte plus sur les joueurs prêtés. Ainsi, Milan Skriniar (Fenerbahçe), Randal Kolo Muani (Juve), Nordi Mukiele (Leverkusen), Marco Asensio (Aston Villa), Carlos Soler (West Ham) et Renato Sanches (Benfica) ne devraient pas être sous le maillot rouge et bleu la saison prochaine. Toujours selon la même source, Gonçalo Ramos et Kang-In Lee pourraient aussi être concernés par un départ.

À voir Mercato OL : Textor proche de signer une recrue à 25 M€

Lisez aussi : Info Mercato : Le Paris SG verdict tombe pour Kang-In Lee !

Malgré leurs contrats courant jusqu’en 2028, les deux joueurs ne seront pas forcément retenus puisqu’ils ne sont plus considérés comme essentiels dans le projet du PSG. Mieux, concernant Kang-In Lee, un grand club italien aurait déjà manifesté son intérêt, ce qui ne semble pas déplaire au milieu offensif de 24 ans.

Kang-In Lee vers le Napoli ?

Arrivé en juillet 2023 en provenance de Majorque pour 22 millions d’euros, Kang-In Lee ne devrait pas s’éterniser au Paris Saint-Germain. Avec 6 buts et 6 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues, l’international sud-coréen n’a pas convaincu les dirigeants et le staff parisien pour sa deuxième saison en Ligue 1. 🔵 Calciomercato #Napoli, #Lee e #Frattesi sono le priorità: gol e assist per #Contehttps://t.co/8M6sefKbQV— Corriere dello Sport (@CorSport) June 2, 2025

Alors que Luis Campos est sur le point de boucler le transfert du prodige argentin Franco Mastantuono, Kang-In Lee est clairement poussé vers la sortie. Et ce mardi, le Corriere dello Sport assure que le SSC Naples pourrait passer à l’offensive pour recruter le protégé de Luis Enrique. Le principal concerné n’étant pas indifférent à l’intérêt du Champion d’Italie.

Lisez aussi : Info Mercato : Le PSG identifie le successeur de Kang-In Lee

À voir Mercato FC Nantes : Kita scelle l’avenir de Louis Leroux

« La cour de Naples ne le laisse pas indifférent, au contraire, mais la valorisation de départ est assez élevée : autour de 40 millions. Très négociable, compte tenu des derniers événements techniques et de la volonté du joueur. Qui sera fondamentale », explique le journal transalpin. Affaire à suivre…